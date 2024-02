Så er der et nyt hackerangreb i gang i Danmark.

Denne gang er det gået ud over blandt andet Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, og Motorstyrelsen, hvis sider lige nu ikke er tilgængelige.

På beskedtjenesten Telegram tager den russiske hackergruppe NoName057 ansvaret.

»Vi fortsætter vores angreb på Danmark,« skriver gruppen.

Angrebet kommer kort tid efter, at blandt andet Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia søndag fik deres sider lagt ned.

Til B.T. har Peter Kruse, der er ekspert i cybersikkerhed og Chief Information Security Officer hos ladestandervirksomheden Clever, sagt:

»De har set en sårbarhed i Danmark. Når de først har set det, får de blod på tanden.«

Når den lange række hjemmesider bliver lagt ned af hackerne, er der tale om en simpel form for hackerangreb, kaldet DDoS-angreb, hvor en hjemmeside overbelastes med forespørgsler fra en stor mængde computere, forklarer sikkerhedseksperten.

Og det tyder på, at det står skidt til med IT-sikkerheden hos en lang række offentlige institutioner, siger Peter Kruse.

»Det viser jo, at vi er sårbare over for de her angreb. Danmark er en lavthængende frugt i den her sammenhæng. Det er en triviel type angreb, og der findes mange løsninger, der kan beskytte imod dem. Det tyder på, at man ikke har gjort nok for at beskytte sig.«