Ny dårlig nyhed rammer nu mange tusind hjemsendte børn og deres forældre.

B.T. kan fortælle, at hjemmesiden, som skolebørn bruger til at rette matematikopgaver hjemmefra, har været ramt af hårde hackerangreb, siden skolerne for to uger siden lukkede ned på grund af coronavirussen. Det er med til at give længere ventetid og muligt misbrug af dataoplysninger.

Konkret drejer det sig om angreb mod hjemmesiden MatematikFessor.dk.

'Chikane' og 'dybt kriminelt', lyder det fra hjemmesidens stifter og direktør, Kasper Holst Hansen.

Kasper Holst Hansen er stifter af og direktør for hjemmesiden MatematikFessor.dk.

»Der er dybest set tale om, at nogen sætter en masse servere rundt omkring til at prøve at komme ind på vores side, og så er det, den svømmer over. Det er ligesom at have alt for meget vand i et badekar, så bliver der vådt over det hele,« siger han.

Kasper Holst Hansen oplyser, at hjemmesiden for to uger siden havde omkring 70.000 brugere.

Men på kort tid er antallet af brugere eksploderet. Helt konkret har MatematikFessor.dk nu cirka 200.000 daglige brugere.

Og hjemmesidens brugere er ikke ene om at mærke konsekvenserne af hackerangreb den seneste tid.

Sådan foregår angrebene på elevernes hjemmesider Helt konkret er der tale om såkaldte Ddos-angreb (Distributed Denial of Service). Angrebene fungerer ved, at ondsindede personer bevidst overbelaster for eksempel en webserver i en sådan grad, at trafikken hverken kan komme ind eller ud. Det kan betyde, at virksomheden ikke kan sende mail, eller at kunderne ikke kan komme i kontakt med virksomheden og dens tjenester. For MatematikFessor.dk har Ddos-angreb betydet, at sikkerhedsniveauet er steget, så det er sværere at logge ind som bruger. Det vil sige, ventetiden er blevet længere, og brugere skal løse en opgave for at komme på, når der er behov for det. Kilder: MatematikFessor.dk og erhverv.tdc.dk

Nej, faktisk har også det formelle system, som elever, forældre og ansatte bruger under alle offentlige institutioner og uddannelsessteder, været udsat for angreb.

»Da alle børnene startede med at skulle være i skole hjemmefra, da var det uni-login-systemet, der startede med at have problemer. De havde først kapacitetsproblemer, og derefter blev de udsat for et angreb,« siger Kasper Holst Madsen og tilføjer:

»De har så sagt til os andre, at de kunne have mistanke om, det her kunne ramme andre. Og da det så begyndte at ramme os, kunne vi godt se, at nu er de gået videre til den næste i køen med mange brugere.«

Og folkene bag angrebene skal ikke slippe afsted med at udnytte situationen.

Kasper Holst Madsen oplyser, at hans firma de seneste dage to gange har anmeldt angrebene til Nordsjællands Politi.

»Det er chikane, og vi ved ikke, hvem det er, så vi er nødt til at sige, at det vil vi ikke finde os i. Jeg kan ikke vide, om politiet gør yderligere ved det, men vi kan kigge os selv i spejlet, og sige, vi har gjort alt, vi ligesom kunne,« siger han.

En ting er, at ventetiden rammer elever og forældre, der skal lave matematik hjemmefra.



For hjemmesiden kan det også give en dårlig forretning, hvis kunderne lader være med at bruge siden, fordi den tit er nede, eller ventetiden er lang.

»Det er pisseirriterende, man er nødt til at sætte skjold op. Det er den ene del. Den anden del er, at der er det her køsystem, og det er for at kunne klare spidsbelastningen,« siger han.

Kasper Holst Hansen håber dog på, at elever, forældre og lærere senere vil forstå, hvad hjemmesiden har været udsat for.

»Jeg kan godt forstå, at folk bliver irriterede, når de oplever, at de bliver sat i kø, men når man kommer om på den anden side, og det går op for folk, hvor mange angreb vi har været udsat for, og hvor svært det har været at håndtere, så tror jeg faktisk, de vil sige, 'jamen, I har bevist, I kan drive virksomhed',« lyder det fra stifteren.