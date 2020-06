De sidste par år har været et rent mareridt for Jeanica Holm Christensen.

Først kom det frem, at en intim video med hende som 17-årig lå på Pornhub.com, der er verdens mest sete pornoside.

Her efter måtte hun i 700 dage vente på, at der endelig faldt en dom.

Nu beklager den ansvarlige politiinspektør forløbet.

»Jeg kan godt forstå, at Jeanica er frustreret over sagsbehandlingstiden i den pågældende sag, for det har taget ekstraordinært lang tid, før sagen fik sin afgørelse, hvilket er beklageligt,« siger John Dyhrberg Christensen, der er politiinspektør hos Nordsjællands Politi.

Han kan dog godt se, at både Jeanica Holm Christensen og hendes mor, Nadia Holm Nielsen, er rystede over politiets indsats.

»Det er heldigvis ikke normalt, at en sag af den type trækker ud så længe, men jeg er godt klar over, at parterne i den konkrete sag ikke kan bruge det til særlig meget,« erkender politiinspektøren.

Samlet set er der sket en eksplosion i antallet af straffesager, der har været så længe undervejs, at den dømte gerningsmand har fået en mildere dom.

Vild stigning i strafrabatten En ny undersøgelse foretaget af Rigsadvokaten for Justitsministeriet viser, at de danske domstole de sidste seks år har givet strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole i 68 sager. Her er fordelingen år for år: 2019: 46 2018: 5 2017: 7 2016: 1 2015:4 2014: 5 Kilde: Redegørelse fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet som B.T. har fået aktindsigt i.

Fra 2014 til og med 2019 har hele 68 dømte fået en strafrabat.

I Jeanica Holm Christensens sag blev gerningsmanden 8. november 2019 idømt 40 dages fængsel for både 'blufærdighedskrænkelse og besiddelse/udbredelse af børnepornografisk materiale'.

Men på grund af ventetiden slap han for at afsone sin dom.

Og han er en af ikke mindre end 46 dømte i 2019, der har fået strafrabat grundet den lange ventetid, viser en rapport fra Justitsministeriet, B.T. har fået aktindsigt i.

Som det allerede har været fremme i B.T., har politi og domstole da også sat den ene rekord efter den anden i tiden brugt på sagsbehandlinger fra anmeldelse til dom.

Nu har Nordsjællands Politi reageret på de rekordhøje ventetider ved at søsætte nye initiativer, der skal nedbringe ventetiden.

»Vores ambition med disse initiativer er, at straffesager bliver behandlet inden for 60 dage fra anmeldelse til sigtelse eller anden afgørelse, og dernæst skal der inden for 60 dage ske tiltalerejsning eller falde anden afgørelse,« forklarer politiinspektøren uden nærmere uddybelse.

