Der var ingen slinger i valsen, da Østre Landsret torsdag middag afsagde dom mod en række bandemedlemmer.

De syv mænd med tilknytning til banden Brothas blev idømt lange fængselsstraffe.

Straffene drejede sig især om en række skyderier på åben gade i København i september 2018, hvor bandekrigen mellem Brothas og udbrydergrupperingen NNV (Nørrebro-Nordvest) kørte i højeste gear med hyppige skudvekslinger.

Bandemedlemmerne blev dømt for en række drabsforsøg og besiddelse af skarpladte våben under det blodige opgør i bandemiljøet.

Netop fordi forbrydelserne blev begået som led i en væbnet bandekonflikt, har straffene kunnet blive dobbelt så høje som normalt.

Landsretten havde allerede tidligere taget stilling til skyldsspørgsmålet for de syv mænd, der også tidligere er blevet kendt skyldige af Københavns Byret.

I byretten blev de syv mænd idømt fængselsstraffe på mellem knap syv år og op til 16 års fængsel. Disse domme har anklagerne Emil Folkner og Christian Nielsen under ankesagen ønsket skærpet, så enkelte af bandemedlemmerne efter hans mening skulle have livstid.

Den anmodning imødekom landsretten i forhold til Delshad Ali Baker, der altså blev straffes med fængsel på livstid, efter han i byretten var idømt fængsel i 15 år og 10 måneder.

For Adil Majid, som politiet betrager som en lederfigur i Brothas, blev straffen på fængsel i 15 år og 10 måneder stadfæstet. Og Ømer Eroglu fik forøget sin straf på 10 års fængsel fra byretten til nu 14 år.

Fadi Arkis Kassem fik stadfæstet en straf på 16 års fængsel, mens Ahmad El-Moussa blev idømt 15 års fængsel mod 12 år i byretten.

Wahid Ahmadi blev i landsretten idømt 15 år og otte måneders fængsel, mens Erhan Mollaoglu som den eneste fik nedsat sin straf. Han blev idømt fire år og tre måneder, mens han i byretten fik seks år og ni måneder.

Tre af de dømte - Ømer Eroglu, Erhan Mollaoglu og Wahid Ahmadi - blev samtidig dømt til udvisning for bestandigt, når de har afsonet deres straffe.

Ved dagens retsmøde i landsmøde skulle de tiltaltes straffe udmåles endeligt i ankesagen, hvor der dermed er sat et endeligt punktum i en af de hidtil største bandesager i Danmark.

Det omfattende anklageskrift i sagen omhandlede blandt andet et drabsforsøg 19. september 2018 krydset Haraldsgade og Ragnhildsgade på Nørrebro i København, hvor en mand mirakuløst overlevede at blive skudt i maven, da der blev skudt 22 gange mod ham.

Og knap en uge senere – 25. september 2018 – fandt der et nyt skyderi sted – på Rentemestervej i det københavnske Nordvest-kvarter. Her blev et andet offer ramt i baghovedet af nogle af de 10 skud, der blev affyret, men overlevede alligevel.

Ifølge politiet fungerede det lejede sommerhus i hvid gasbeton i Rødvig ved Stevns som en slags midlertidig kommandocentral for Brothas-folkene omkring gerningstidspunktet for drabsforsøget på Rentemestervej.

Faktisk havde politiet på det tidspunkt allerede bandemedlemmerne så meget i søgelyset, at politiet havde sat en slags fælde op for bandefolkene.

Politiet havde opdaget, at der i bagagerummet på en stjålet, sort BMW, der stod parkeret på Rebekkavej i Hellerup, var gemt en pumpgun. I største hemmelighed gjorde politiet haglgeværet ude at stand til skyde, men lod det blive liggende i bilen, som samtidig blev nøje overvåget.

Derfor kunne politiet også følge med, da pumpgunen dagen efter blev afhentet af tre bandefolk, der tog skydevåbnet med i en grå VW Polo, og bagefter kørte væk i begge biler.

Efter alt at dømme lykkedes det ved deaktiveringen af den skarpladte pumpgun at forhindre et drabsforsøg.