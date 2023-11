De fortryder.

Det kan ifølge en 29-årig mand være årsagen til, at tre forskellige kvinder er gået til politiet og har anmeldt ham for voldtægt. Anklager, der siden har ført til tiltale og nu også er endt for retten.

Blandt kvinderne er en tidligere veninde og to ekskærester. Veninden skal være blevet udsat for en voldtægt, mens de to ekskærester ifølge anklageskriftet skal være blevet udsat for flere voldelige overgreb. Overgreb, hvor der angiveligt blev taget kvælertag på dem, til de mistede bevidstheden.

Selv her skal den 29-årige have fortsat voldtægterne.

Den 29-årige erkender, at han er til hård sex. Voldelig sex. Men det hele er i hans bog sket med samtykke. Derfor kan han også kun spekulere i, hvorfor han nu er endt på anklagebænken.

Hans bedste bud er, at kvinderne har fortrudt.

»Der langt fra fortrydelse til seksuelt overgreb. Men jeg kan godt forstå, hvis hun fortryder nogle tingene eller at have været i et forhold med mig, for jeg har sgu nok ikke været den bedste kæreste,« siger han eksempelvis om en kvinde, som han var i et forhold med i efteråret 2021.

Samme kvinde skal han have udsat for vold. Flere gange.

Noget, han i et vist omfang erkender.

»Der har været nogle episoder, hvor jeg har skubbet og slået. Ikke med knytnæve, men med flad hånd. Desværre. Når vi var uvenner, var der vold,« forklarer han og tilføjer:

»Det er ikke sket hver dag. Heller ikke én gang om ugen. Men der har været ret mange hændelser, det har der.«

Efter sin anholdelse i maj 2022 nægtede den 29-årige i først omgang også volden. Det skete efter råd fra hans tidligere forsvarer, har han forklaret i retten.

Løgnen gav ham angiveligt mavepine, og derfor gik han ved senere afhøringer til bekendelse. Også for at give ekskæresterne den anerkendelse, siger han.

»Jeg kan godt forstå, hun har anmeldt mig for vold. Det kan jeg.«

»Men der har aldrig nogensinde været en voldtægt. Jeg kan godt forstå, at nogle af de ting (under sex, red.) har været grænseoverskridende, og at hun kan have fortrudt, at hun har gjort det, fordi hun troede, at jeg kun gjorde det med hende, når jeg i virkeligheden også gjorde det med andre.«

Sagen er et virvar af stoffer og mennesker, der kender hinanden på kryds og tværs, og anklageren har fra retssagens start gjort det klart, at nævningetinget skal holde tungen lige i munden undervejs.

De tre kvinder, der altså anklager den 29-årige for voldtægter, er også forbundet til hinanden gennem fælles venner. Alle kom de i samme misbrugsmiljø, hvor der blev taget kokain og GHB (fantasy, red.) samt røget hash i lange baner.

Den 29-årige erkender blankt, at han var et dårligt sted i sit liv dengang. Og at det hele mest af alt handlede om fest og sex for ham.

Det gik ud over kvinderne.

»Set i bakspejlet, mener du så selv, du var særlig gentlemanagtig overfor kvinderne?« spørger forsvarer Mette Lorentzen.

»Nej, det var jeg ikke. Jeg er rigtig ked af, at jeg har været, som jeg har været overfor dem. Været dem utro og vildledt dem. Bildt dem ind, at jeg kun havde dem, men samtidig var jeg løs på tråden og skrev med og så andre kvinder. Det har været svært for mig at være monogam i forholdene,« lyder svaret.

Baggrunden for kvindernes anmeldelser er ifølge anklageren et af de bevistemaer, der vil blive sat fokus på under retssagen.

Flere af anmeldelserne kom måneder efter de påståede overgreb, og der er derfor også tale om en sag uden fysiske beviser.

Der er i højere grad tale om påstand mod påstand, og hvis påstande, der vejer tungest på troværdighedens vægtskål, bliver afgørende for rettens dom.

Det står allerede klart, at den 29-årige med sine erkendelser vil blive dømt for vold.

Spørgsmålet er, om han også bliver fundet skyldig i utallige voldtægter, blufærdighedskrænkelser og et enkelt forhold om ulovlig besiddelse af en mobiltelefon i fængslet.

Der falder dom i december.

