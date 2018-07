I mange uger har B.T. forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til de forhold, som artikelserien #Voldtaget om voldtægter i Danmark har afdækket.

Det har dog ikke - siden første henvendelse 15. maj i år - været muligt at få Søren Pape Poulsen i tale.

Artikelserien har blandt andet beskæftiget sig med overrepræsentation af indvandrere og efterkommere, pædofilisager, straflængder, hjælp til ofre og kortlagt samtlige voldtægtsdomme over en periode på 16 måneder.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Så sent som onsdag 11. juli rettede B.T. henvendelse til Justitsministeriet for at få en kommentar fra justitsministeren til tre voldtægtsofres fortællinger og ønsker til forbedringer på voldtægtsområdet. Her blev det oplyst, at justitsministeren er i udlandet og ikke tilgængelig til interview.

Hvorfor skjuler Pape sig?

B.T. har talt med en række retsordførere på tværs af folketingssalen, der er meget kritiske over for justitsministerens fravær, omend de fleste ikke er overraskede.

»Jeg forstår ikke, hvorfor Pape skjuler sig. Der er kritiske spørgsmål, som han bør svare på. Og det ville klæde ham ikke at skjule sig. Træd frem, Pape, og svar på de spørgsmål,« siger Socialdemokratiets retsordfører, Morten Bødskov, der har opbakning fra flere politiske partier.

»Justitsministeren skal stille op til interview - det skal han i alle relevante spørgsmål - og det er et velkendt problem, at han sjældent stiller op til interview, så min opfordring er bare at blive ved,« siger Alternativets retsordfører, Josephine Fock.

»Justitsministeren skal tage det her meget alvorligt og udtale sig i sagen. Der er tale om kvinder, som har været udsat for en voldsom forbrydelse,« siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Fakta Det vil B.T. bl.a. at spørge Pape om Strafskærpelser: B.T.s gennemgang viser, at regeringens strafskærpelser fra juli 2016 ikke er slået igennem. Det ønsker vi ministerens kommentar til.

B.T.s gennemgang viser, at regeringens strafskærpelser fra juli 2016 ikke er slået igennem. Det ønsker vi ministerens kommentar til. Få tilståelser: Kun to ud af 95 dømte for voldtægt i B.T.s undersøgelse erkendte sig skyldig. Det ønsker vi ministerens kommentar til.

Kun to ud af 95 dømte for voldtægt i B.T.s undersøgelse erkendte sig skyldig. Det ønsker vi ministerens kommentar til. Frifindelser: Godt hver femte voldtægtssag ender i frifindelse - langt over de 3,4 procent i andre straffesager. Det ønsker vi ministerens kommentar til.

Godt hver femte voldtægtssag ender i frifindelse - langt over de 3,4 procent i andre straffesager. Det ønsker vi ministerens kommentar til. Ofrenes ønsker: Flere voldtægtsofre føler sig svigtede af og i systemet - både politi og retsvæsen. Samtidig har de flere forskellige løsningsforslag. Det ønsker vi ministerens kommentar til.

Flere voldtægtsofre føler sig svigtede af og i systemet - både politi og retsvæsen. Samtidig har de flere forskellige løsningsforslag. Det ønsker vi ministerens kommentar til. Lang ventetid på voldtægtscentre: På landets voldtægtscentre er der månedlange ventetider for ofre, der henvender sig mere end 30 dage efter overgrebet (DF har været ude at sige, at de vil allokere flere penge). Det ønsker vi ministerens kommentar til.

På landets voldtægtscentre er der månedlange ventetider for ofre, der henvender sig mere end 30 dage efter overgrebet (DF har været ude at sige, at de vil allokere flere penge). Det ønsker vi ministerens kommentar til. Kulegravning af voldtægtsområdet: Socialdemokratiet ønsker en 'total' kulegravning af voldtægtsområdet. Det ønsker vi ministerens kommentar til.

»Pape bør stille op«

Søren Pape Poulsen har i et enkelt tilfælde sendt et skriftligt, generelt e-mail-svar på B.T.s mange spørgsmål og forespørgsler. Men det er heller ikke okay, mener regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, der også kritiserer Søren Pape Poulsens fravær - ikke bare i B.T.s, men også i mange andre avisers spalter.

»Politikere og ministre generelt bør stille op til interview - ikke til alt, men i vigtige sager som det her. Og i mine øjne er det aldrig okay at svare via eksempelvis e-mail eller sms, for der skal være mulighed for at stille spørgsmål til de svar, politikere giver. Vores demokrati lever af, at politikerne også får svære spørgsmål,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, og uddyber kort:

»Pape bør stille op til interview.«

I kølvandet på #Voldtaget har såvel Socialdemokratiet som Dansk Folkeparti været ude at sige, at de ønsker at se nærmere på voldtægtsområdet. Dansk Folkeparti ønsker at se nærmere på den voldtægtspakke, som blev vedtaget i 2017, mens Socialdemokratiet ønsker en ’total kulegravning’ af voldtægtsområdet, fortæller Morten Bødskov.

Fakta Få hjælp Har du været udsat for et seksuelt overgreb og har brug for professionel hjælp? Så kan du kontakte enten Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital eller Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet. Aarhus: Ring 7846 3543 ved akutte sager – 7846 4835, hvis du har øvrige spørgsmål. København: Ring 3545 4085 (mandag til fredag 09.00-12.00, onsdag lukket). Der kan lægges besked på telefonsvareren.

Herunder kan du se B.T.s interaktive kort over voldtægtsdomme i Danmark mellem januar 2016 og maj 2017. Du kan navigere rundt i kortet og læse om de forskellige sager.