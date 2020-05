En ny tilfredshedsundersøgelse giver dybe panderynker i politiet. 20 procent af deltagerne angiver, at de er utilfredse med den behandling, de får, når de melder sager til politiet.

'Jeg må ærligt sige, at jeg ser på tallene med en vis bekymring. Det er ikke opløftende, at en femtedel er direkte utilfredse, og at 4 ud af 10 borgere, ikke er tilfredse med den behandling, de har fået,' siger rigspolitichef, Thorkild Fogde i en pressemeddelelse udsendt af Rigspolitiet.

Undersøgelsen er et supplement til Politiets Tryghedsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvilke typer af kriminalitetsofre, der er utilfredse med politiet. Og den tegner et bekymrende billede.

Generelt angiver 60 pct. af de kriminalitetsramte borgere, at de er tilfredse med politiets håndtering af sagen, mens 20 pct. angiver, at de er utilfredse. Andelen af utilfredse borgere er højest blandt borgere udsat for vold og voldtægt med henholdsvis 34 pct. og 47 pct.

Ofrene for vold og voldtægt oplever i langt højere grad end andre ofre, at deres anmeldelse ikke bliver taget seriøst.

13 pct. af alle adspurgte kriminalitetsramte borgere oplevede, at politiet ikke tog deres anmeldelse tilstrækkeligt seriøst, mens det for borgere udsat for vold og voldtægt ligger på henholdsvis 21 pct. og 22 pct.

Og det er ikke godt nok, erkender rigspolitichefen.

'Politiet er til for borgerne. Og undersøgelsen understreger, at vi hele tiden, også når vi er presset af andre opgaver, skal blive ved med at have vores fokus både på opklaring af sagen og på måden vi møder ofrene. Det gælder ofre for kriminalitet i almindelighed og personfarlig kriminalitet i særdeleshed,' udtaler Thorkild Fogde.

Undersøgelsen peger på, at borgernes tilfredshed med politiet ikke så meget handler om, hvorvidt en gerningsmand bliver sigtet, men mere om hvorvidt ofrene føler at deres anmeldelse bliver taget seriøst.

Rapporten kommer med tre anbefalinger som går på, at politiet bliver bedre til at kommunikere med ofrene, til at udvise empati med ofrene og til at følge op på alvorlige sager om personfarlig kriminalitet.

Thorkild Foged oplyser i pressemeddelsen, at politiet har igangsat en række initiativer, der skal forbedre borgernes møde med politiet.

Det gælder blandt andet måden politiet møder voldtægtsofre på og muligheden for, at anmeldere kan få en status på deres sag, hvis der er tale om personfarlig kriminalitet.