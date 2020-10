En høj mur og et hegn med pigtråd omkranser Herstedvester Fængsel i Albertslund. Den eneste vej ind er en bevogtet port, og efter den venter adskillige aflåste døre og sluser. Bag dem bor landets farligste kriminelle.

Fængslet regnes for et af de sikreste fængsler i landet, og det er ikke i nyere tid lykkedes nogen at flygte. Indtil tirsdag formiddag.

Her lykkedes Danmarks mest berygtede kvindemorder, Peter Madsen, at slippe ud på den anden side af muren i en vild og dramatisk flugt. Med en pistol – muligvis en attrap – tog han en kvindelig medarbejder som gidsel og truede med at dræbe hende, hvis personalet ikke åbnede porten. At det overhovedet kan lykkes Peter Madsen at komme i besiddelse af noget, der minder om et skydevåben, får kritikken til at hagle ned over Kriminalforsorgen.

»Det skriger til himlen, at det overhovedet kan lade sig gøre, og vi vil have en forklaring fra justitsministeren. Hvordan kan han få fat i en pistol og noget, der ligner et bombebælte? Det er jo fuldstændigt vanvittigt, og det må ikke kunne ske,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Politiaktion i Albertslund tirsdag den 20. oktober 2020. Politiet har anholdt en person i sag om forsøg på fangeflugt. Personen er den drabsdøbte Peter Madsen. Albertslund, tirsdag den 20. oktober 2020 Foto: Nils Meilvang

Han roser politiet for deres indsats med hurtigt at få fanget Peter Madsen, men er samtidig stærkt forundret over Kriminalforsorgens manglende håndtering af den farlige fange.

»Det er godt arbejde af politiet, men mildest talt bekymrende, at Kriminalforsorgen ikke passer bedre på en kynisk kvindemorder,« siger han.

Peter Madsen var en kendt og prisbelønnet opfinder, da han 9. august 2017 på bestialsk vis myrdede den svenske journalist Kim Wall ombord på sin hjemmebyggede ubåd. Han har bygget tre funktionelle undervandsbåde og deltaget i opsendelser af amatørraketter.

Retspsykiatere har vurderet Peter Madsen til at være både farlig og manipulerende. Kriminalforsorgen burde derfor vide, at de står med en særligt udfordrende opgave med at holde Peter Madsen indespærret, vurderer Henrik Day Poulsen, der er tidligere retspsykiater.

Herstedvester fængsel i Albertslund, 16. september 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han er en velbegavet mand, men også en mand, der er utrolig farlig. Vi har at gøre med en mand, der har begået et af danmarkshistoriens mest bestialske drab, og netop fordi han kan bruge sin begavelse til noget farligt, er det meget bekymrende, at man ikke passer bedre på ham,« siger han.

Hvordan det er lykkedes Peter Madsen at skaffe remedierne til sin flugt, er endnu ukendt, men et godt bud er, at pistolen er blevet fremstillet i værkstedet i Herstedvester Fængsel.

Ifølge journalist Kristian Linnemann, der har ført mange timers telefonsamtaler med den livstidsdømte morder, tilbringer Peter Madsen mange af sine vågne timer i fængslets værksted. Der fremstiller han modeller af raketter og ubåde ud af simpelt materiale som ispinde, papir og staniol.

»Han har sagt, at hvis fængslet tager værkstedet fra ham, så har han ikke noget tilbage. Spørgsmålet er, om det er genstande fra værkstedet, han har brugt til flugten. Det ved jeg ikke, men det er jo en nærliggende tanke,« siger han.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage, der har haft mange klienter i Herstedvester Fængsel, har også svært ved at begribe, at det er lykkedes Peter Madsen at flygte.

»Det undrer mig, hvordan han kan slippe ud. Herstedvester er et sted med store sikkerhedsforanstaltninger. Det er ikke et sted, hvor man kan dirke låsen op med et hårspænde eller grave sig ud med en teske. Jeg kan ikke huske, at det nogensinde er lykkedes nogen at flygte fra Herstedvester,« siger Mette Grith Stage.

Efter en kort flugt lykkedes det politiet at omringe Peter Madsen, og med finskytter og bomberyddere fik de ham bragt tilbage i fængslet. Nu venter der ham skærpede afsoningsvilkår og muligvis en sigtelse for flugtforsøg og trusler.

Hanne Høegh Rasmussen, institutionschef ved Herstedvester Fængsel, ønskede på det korte pressemøde tirsdag eftermiddag ikke at fortælle detaljer om Peter Madsens flugt ud af fængslet, men bekræftede, at han ved 'brug af trusler' var kommet ud af fængslet.

»Han har truet en medarbejder i den situation. Der er ikke nogen hos os, der er kommer fysisk til skade, men det har været meget psykisk belastende for de involverede medarbejdere. Vi er i fuld gang med at klarlægge hændelsesforløbet,« sagde hun og tilføjede, at det sker i samarbejde med politiet.

Hanne Høegh Rasmussen ønskede hverken at af- eller bekræfte, om Peter Madsen tog et gidsel i forbindelse med flugten ud af fængslet.

Pressen stillede sig på pressemødet meget undrende over for, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre for Peter Madsen at flygte fra det topsikrede fængsel.

En af de fremmødte journalister ville vide, hvor mange sikringsforanstaltninger man skal man igennem for at komme ud af fængslet.

»Det er et lukket fængsel. Så vi vil selvfølgelig også se på, hvilke sikkerhedsprocedurer vi har, og om vi har fulgt dem. Og vi vil selvfølgelig også se på, om der er behov for at skærpe nogle sikkerhedsprocedurer,« sagde Hanne Høegh Rasmussen.

Hun havde ikke yderligere kommentarer.