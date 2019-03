Tirsdag fremlagde Amnesty International en rapport om voldtægt i Danmark. I den forbindelse fik den danske regering hårde ord med på vejen.

»Jeg er chokeret over, at Danmark er et af de lande, som jeg skal prioritere at bruge min tid på,« siger generalsekretæren fra Amnesty International, sydafrikanske Kumi Naidoo.

»Som ung person, der kæmpede mod apartheid i Sydafrika, så jeg op til Danmark som et foregangsland for demokrati og ligestilling. Og derfor siger jeg til jeres regering: Der er noget råddent i Danmarks lovgivning, som ikke hjælper kvinder, der har været udsat for voldtægt.«

Han henviser til en netop udgivet rapport fra Amnesty International, der blandt andet peger på, at Danmarks lovgivning hvert år lader tusindvis af af voldtægtsmænd gå fri, mens tusindvis af ofre efterlades til at kæmpe med deres problemer selv.

Hvert år anslås det ifølge Det Kriminalpræventive Råd, at 5.100 personer enten voldtages, forsøges voldtaget eller udsættes for tvangssamleje herhjemme. I 2017 var der til sammenligning kun omkring 100 domme for voldtægt. Det har B.T. også tidligere beskrevet i serien #Voldtaget.

Samtykke I Sverige er der ved lov indført samtykke i forbindelse med sex.

Her sidestilles sex uden samtykke således med voldtægt.

Tidligere blev voldtægt defineret ved, at der blev anvendt trusler eller vold i forbindelse med seksual akten.

Der er tale om en voldtægt, hvis personen, man dyrker samleje med, ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Domstolene skal I Sverige holde ekstra øje med, om der er udtrykt samtykke ved samleje i sager om voldtægt.

Samtykke behøver ikke være ved et formelt 'ja' eller en underskrift. Det kan være ved fysisk tegn på samtykke.

Flere danske partier ønsker at se nærmere på resultaterne fra blandt andet Sverige, men også blandt andet fra Storbritannien, hvor samtykke også er indskrevet i loven.

For Kumi Naidoo, der tirsdag var i Danmark for at tale i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten, kan den danske regering afhjælpe det specifikke problem ganske enkelt.

»Den danske lovgivning er ikke balanceret. Derfor bør man indføre samtykke. Det er helt lige til. Og hvis den danske regering - som tidligere danske regeringer - ikke tager sig sammen, så vil folk i fremtiden dømme dem hårdt,« siger Kumi Naidoo, der dog ser positivt på situationen herhjemme.

Generalsekretæren i Amnesty International, sydafrikaneren Kumi Naidoo, mener, at der er noget 'råddent' i den danske voldtægtslovgivning. Foto: Jeppe Elkjær

»Vi er meget tæt på, at Danmark gør det rigtige og gør samtykke til en del af lovgivningen.«

I såvel Amnestys rapport som i B.T.s dækning stod det klart, at mange ofre for voldtægt ønsker en lov, hvor samtykke indgår.

Det er et flertal i Folketinget - inklusiv justitsminister Søren Pape Poulsen (K) - fortalt til B.T., at de er beredt på.

Hos Justitsministeriet lyder det, at arbejdet med en samtykkebaseret lovgivning er i gang, men endnu kan man ikke sætte en dato på, hvornår loven offentliggøres.

