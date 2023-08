Et billede af to nye britiske betjente i oplæring har modtaget flere hånlige kommentarer på de sociale medier, siden det blev delt.

Det skyldes ifølge reaktionerne især politielevernes unge udseende.

Det skriver norske Dagbladet.



Det var ellers meningen, at politiinspektør hos politiet i West Yorkshire i England, Helen Brear, skulle vise sine nye politielever stolt frem ved at dele et billede af dem på Twitter.

Welcome Alfie and Noah to Kirklees District . New student officers as part of our Police Uplift programme . #Policing family pic.twitter.com/3xsUJpANyu — Superintendent Helen Brear (@WYP_HBrear) July 28, 2023

Men reaktionerne fra brugere på det sociale medie fik hurtigt ødelagt den gode stemning.

'Er pensionen blevet så dårlig, at man skal starte, når man er 12 år,' skriver en bruger til opslaget.

'Skal jeg underrette børneværnet,' skriver en anden.

I England kan man søge om at blive en del af politiet, når man er fyldt 17, og man skal være mindst 18 år, før man kan trække i uniformen.

Alderen på politieleverne fremgår ikke af politiinspektørens opslag, men spørger man hende, er det heller ikke relevant.

»Jeg er virkelig skuffet over nogle af de reaktioner, der er kommet efter mit opslag. Begge mine kollegaer vil blive gode politibetjente, og jeg vil som deres leder sørge for, at de når sit fulde potentiale,« skriver hun på Twitter, som modsvar på de mange reaktioner.