Retten i Kolding finder fire håndværkere skyldige i vold mod lærling. To af dem skal i fængsel i otte måneder.

Kolding. To håndværkere på henholdsvis 25 og 30 år er mandag blevet idømt otte måneders fængsel for vold og overgreb mod en lærling.

Det har Retten i Kolding afgjort mandag eftermiddag.

To medtiltalte er blevet idømt mildere straffe - henholdsvis tre måneders fængsel og 40 dages fængsel. I sidstnævnte tilfælde gøres dommen betinget.

De to mænd på 32 og 36 år, der ikke er danske statsborgere, udvises samtidig betinget.

De har alle nægtet sig skyldige og hævdet, at det blot var udtryk for drengerøvsagtige drillerier.

Volden mod lærlingen fandt sted over et halvt år fra marts til september 2016 på byggepladser i Horsens, Odense og på firmaadressen i Kolding.

Anklager Anna Holm argumenterede i sin procedure for, at de to af de tiltalte, som ifølge anklagen stod bag hovedparten af overgrebene, skulle idømmes ubetinget fængsel i mindst halvandet år.

To andre kolleger krævede hun idømt henholdsvis fem og fire måneders fængsel samt udvisning af landet.

Den tidligere lærling krævede 175.000 kroner i godtgørelse for tort af de tiltalte.

Retten tildeler ham en tortgodtgørelse på 10.000 kroner.

