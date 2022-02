Danske håndværkeres varebiler er ofte spækket med dyrt værktøj. Også om natten.

Det kan være en lidt for stor fristelse for omrejsende kriminelle fra ikke mindst Østeuropa.

»Vi ser desværre tit, at varebiler med en masse dyrt værktøj kan være mål for kriminelle. De tager rundt på togt, slår til i et område og skynder sig væk med tyvekosterne,« siger politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

»De omrejsende kriminelle opholder sig typisk nogle uger ad gangen i Danmark, indtil de har fået sendt deres varer østpå og kan forlade landet igen,« tilføjer han.

Natten til torsdag lykkedes det dog Nordsjællands Politi at pågribe to mænd fra Georgien, der viste sig at køre rundt med 26 stjålne skruemaskiner i deres bil.

»En patrulje på Frydensborgvej ved Hillerød fattede mistanke til en bil, hvor personerne ved et rutinetjek syntes at have dårlig samvittighed. Da betjentene kiggede bilen igennem, viste den sig at rumme de mange stjålne skruemaskiner,« tilføjer politikommissæren.

De to georgiske mænd blev ved et efterfølgende grundlovsforhør varetægtsfængslet for foreløbig fire uger, indtil politiet kan få et nærmere overblik over deres aktiviteter.

Men samtidig kan Nordsjællands Politi på den seneste døgnrapport berette om mindst syv varebiler i Helsinge alene, som natten til torsdag blev brudt op og frastjålet kostbart værktøj.

Det samlede udbytte er endnu ikke opgjort, men skønnes nemt at kunne beløbe sig til en halv million kroner.

»Det er jo ikke ualmindeligt, at der i en varebil kan ligge værktøj til en værdi af måske 50.000-100.000 kroner. Og det ved de kriminelle også godt – også selv om de kommer fra udlandet,« tilføjer politikommissær Henrik Sejer.

De plyndrede varebiler i Helsinge holdt parkeret på Pinusvej, Elmekrogen, Idrætsvej, Bymosevej, Lærkevej, Jasminvej og Lindevej.

I alle tilfældene havde gerningsmændene skaffet sig adgang til bilen ved at bore et hul ved låsen i varebilens dør, hvorefter der var stjålet kostbart værktøj.

»Selvom vi sikrer dna-spor fra gerningsstederne, skal de jo helst være kendt i forvejen i vores system for at kunne give et brugbart resultat i efterforskningen.«

»Derfor vil vi også gerne opfordre folk til at se deres overvågningsoptagelser igennem for eksempelvis et brugbart registreringsnummer på gerningsmændenes bil, hvis man bor i nærheden af en af de bestjålne varebiler,« tilføjer politikommissæren fra Nordsjællands Politi.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.