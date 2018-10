Over halvdelen af landets el- og vvs-installationsvirksomheder har alene inden for det seneste år været udsat for indbrud og tyverier fra deres servicebiler, firma-adresser eller byggepladser.

Det viser dugfriske tal fra brancheorganisationen TEKNIQ, der har undersøgt det nærmest eksplosivt stigende problem blandt dens 2.800 medlemmer, som beskæftiger 45.000 ansatte.

»Det er et kæmpe problem for virksomhederne, der skal bruge både tid og penge på at erstatte det stjålne. Tid, der kunne være brugt meget bedre ude hos kunderne,« siger Jan Eske Schmidt, underdirektør i TEKNIQ.

Hovedparten af tyverierne går ud over installatørernes servicevogne. Hele 41 procent af virksomhederne har inden for de seneste 12 måneder mindst én gang haft ubudne gæster i virksomhedernes biler.

Derudover har næsten en fjerdedel oplevet tyverier af udstyr og/eller materialer fra de byggepladser, hvor virksomhederne arbejder.

»Én ting er selve tyverierne. Noget andet er den følelse, mange af vores medlemmer har af, at problemerne ikke bliver taget tilstrækkelig alvorligt af myndighederne,« siger Jan Eske Schmidt.

Dan Jeppesen, indehaver af Tvilling VVS i Ballerup, er en af de mange, som alt for godt kender til problemet med indbrud og tyveri mod firmaet:

»Det her er bare blevet værre og værre de seneste par år. Det koster os mange penge og giver rigtig mange frustrationer, og det er til stor gene både for os selv og vores kunder,« siger han.

Dan Jeppesen har otte servicevogne i firmaet. Præcis samme antal gange, som han inden for de seneste to år har måtte sande, at der har været indbrud.

»Når en af mine folk ringer ind klokken seks om morgenen og fortæller, at hans bil er blevet tømt for værktøj, så går der mindst to dage - måske endda tre-fire - før han igen kan komme ud og arbejde for fuld kraft. Vi bruger jo godkendt specialværktøj, som man ikke bare lige kan skaffe,« siger han og fortsætter:

»Værdien for værktøjet i en bil ligger typisk på mellem 35.000 og 50.000 kroner. Dertil kommer selvrisikoen på bilen og på værktøjet. Og derefter igen kontakten og måske bøvlet med forsikringsselskabet. Nogle gange anmelder vi slet ikke, hvis der har været indbrudsforsøg i en bil, for så slipper vi med bøvlet med forsikringen og kører bilen på værksted og betaler regningen selv.«

I samtlige firmaets servicevogne er der monteret ekstra udvendige låse, ruderne har fået monteret panserglas indvendig, og al værktøj er brændemærket i kampen mod tyvene. Alligevel er det ikke altid nok.

Alene den ekstra sikring af en bil koster omkring 8.000 kroner pr. køretøj.

Dan Jeppesen skønner, at det på trods af forsikringsdækning koster ham i omegnen af 20.000 kroner, hver gang der er indbrud i en af hans servicevogne.

Langt det meste stjålne værktøj i Danmark menes at havne i udlandet. Dan Jeppesen har et forslag til, hvordan en del af ulovlighederne kunne stoppes.

»Vi har jo grænsekontrol, hvor myndighederne er meget fokuserede på, hvem vi får ind i landet. Når man alligevel står der, kunne man jo også holde bedre øje med, hvad der ryger ud af landet,« siger han.