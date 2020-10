17 anmeldelser.

Det er, hvad Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget om tyverier fra varebiler i Varde, Esbjerg og Ribe i løbet af de seneste to døgn.

Det skriver TV Syd.

Ifølge mediet er det primært el-værktøj, der frister tyvene, når de bryder ind i bilerne.

Det stigende antal sager får Syd- og Sønderjyllands Politi til at opfordre håndværksmestre og andre ejere af varebiler til at have fokus på øget sikkerhed.

Ordensmagten understreger i den forbindelse, at det ville gøre det sværere for tyvene at komme ind til værktøjet.

Christian Østergård, der er vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsesenhed, siger, at det kræver en stor indsats, hvis tyvene skal stoppes.

»Som politi kan vi efterforske indbruddene. Men det gør det ikke alene. Kan vi gøre det mere bøvlet at være tyv, er vi nået et godt stykke og er med til at ødelægge det første led i de kriminelles fødekæde nemlig nem adgang til attraktive varer.«

Politiet påpeger, at håndværkerne skal tænke over, hvor de parkerer deres biler, og hvad de efterlader i dem.

Hvis du ønsker gode råd til, hvordan du undgår at købe stjålet værktøj, kan du med fordel besøge www.stop-e-hæleri.dk.