Fundet af en håndgranat og en person, der forsøgte at skyde op i luften, var årsagen til demonstrationsforbud.

Skydevåben og fundet af en håndgranat er årsag til demonstrationsforbud i en uge for Stram Kurs og Rasmus Paludan, siger Københavns Politi tirsdag aften på et pressemøde.

Chefpolitiinspektør Jørgen Skov fortalte, at man havde vægtet ytringsfriheden højt, men har måttet tænke på sikkerheden.

- Situationen har ændret sig og er eskaleret. Vi synes ikke længere, at et kortvarigt forbud var nok til at sikre den offentlige fred.

- Med sikkerhedssituationens eskalering taler vi om den håndgranat, der her til formiddag blev fundet på Blågaards Plads.

- Derudover har vi anholdt en person, der har forsøgt at skyde op i luften med et skydevåben, siger Jørgen Skov.

/ritzau/