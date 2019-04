Københavns Politi har tirsdag taget et usædvanligt skridt.

»Vi finder ikke længere at påbud er nok til at sikre til den offentlige fred. Vi vurderer, at der er en konkret og nærliggende fare,« fortæller politiinspektør Jørgen Skov på et pressemøde.

Det finder sted efter politiets beslutning om at nægte den kontroversielle islamkritiske partiformand Rasmus Paludan at afholde demonstrationer i Københavns Politikreds frem til og med den 23. april.

»Den sikkerhedsmæssige situation har ændret sig og er eskaleret hen over dagen. Vi synes ikke længere, at et kortvarigt forbud var nok til at sikre den offentlige fred,« siger Jørgen Skov.

Tirsdag er der fundet en håndgranat på Blågårds Plads. Samtidig har politiet anholdt en person med et skydevåben. Vedkommende er mistænkt for at ville skyde op i luften med sit våben.

Personen fremstilles i grundlovsforhør i morgen.

»Vi har konstateret at de påbud, vi har givet ikke er blevet fulgt, og at der er tiltagende uroligheder. Det har gjort, at vi har fundet det nødvendigt at ty til et forbud.«

