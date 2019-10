En mindre eksplosion skete natten til mandag ved en vandpibecafé på Amager. Politiet leder efter vidner.

En eksplosion ved en vandpibecafé på Amager natten til mandag er sket som led i bandekonflikt, mener Københavns Politi efter de første timers efterforskning.

Sprængningen var formentlig forårsaget af en håndgranat, lyder det videre i en pressemeddelelse fra politiet kort før klokken 08.00.

- Det er desværre den seneste i en række af eksplosioner, som vi har oplevet i København i år. Det er noget, vi tager meget alvorligt, siger politiinspektør Torben Svarrer i meddelelsen.

Det var natten til mandag klokken 02.46, at en eksplosion ramte caféen på Amagerbrogade 215. Siden har politiet og en enhed for ammunitionsrydning arbejdet på stedet.

Siden februar har der været 13 eksplosioner i og omkring København, og flere af dem har ifølge politiet en relation til bandemiljøet.

- Heldigvis er der ingen tegn på, at nogen er kommet til skade ved denne mindre eksplosion, udtaler Torben Svarrer.

Han tilføjer, at politiet meget gerne vil høre fra vidner, der kan have set noget mistænkeligt før eller efter braget ved vandpibecaféen.

- Vi vil meget gerne i kontakt med enhver, der har set noget i området før eller efter eksplosionen, eller nogen, der ligger inde med andre informationer, siger Torben Svarrer.

- Vi ved fra vidner, at en bil er kørt hastigt fra stedet umiddelbart efter eksplosionen, men vi er interesseret i at tale med alle, der kan have set noget i området i tidsrummet mellem 02.00 og 03.00 i nat, siger han.

Sidste uge meldte regeringen ud, at den vil indføre en såkaldt sikkerhedspakke blandt andet som følge af rækken af eksplosioner.

Amagerbrogade var i forbindelse med efterforskningen spærret i begge retninger mellem Fussingvej og Amsterdamvej.

På selve bygningen er der ikke de store synlige skader. Vinduer er blevet ødelagt, så der ligger glasskår på fortovet.

/ritzau/