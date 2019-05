Brønshøjs lokale håndboldklub skal værnes mod indbrud, hærværk, ildspåsættelse, tyverier og trusler mod børn og frivillige.

Det skal en fast, daglig vagt nu sørge for som en del af indsatsen mod en gruppe unge uromagere, der længe har plaget idrætsklubben.

»Kommunen har akut indsat en vagt for virkelig at hælde vand på det bål, som har brændt i noget tid nu. Det vil gøre en forskel, at de unge mennesker forhåbentlig ikke længere vil hænge ud ved hallen, mens vagten er der,« siger Lars Pedersen, der er formand for bestyrelsen i Freja Håndboldklub.

Vagten er foreløbig afsat frem til sommerferien og skal sikre ro og tryghed mellem 16-20 i alle hverdage.

Indgangen til hal 2, hvor blandt andet Håndboldklubbens Frejas U10-piger spiller. Foto: Nils Meilvang Vis mere Indgangen til hal 2, hvor blandt andet Håndboldklubbens Frejas U10-piger spiller. Foto: Nils Meilvang

Det bekræfter Kultur- pg Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Ifølge formanden for idrætsklubben er der tale om et eksternt vagtmandskab, som forhåbentlig vil holde den store gruppe uromagere i alderen 9-13 år i skak.

»Vagten vil være til stede i den periode, hvor vores børn og ungdomsspillere træner, og sikre, at de ikke bliver forstyrret. De unge uromagere kommer kun, fordi de tidligere har kunnet være der uden opsyn,« siger Lars Pedersen.

En fast vagt i Bellahøjhallen er en tiltrængt løsning på klubbens problemer, hvor især de unge spillere er blevet bestjålet og truet, men det er ifølge formanden også nødvendigt at se på andre tiltag.

»Vi har vagten frem til sommerferien, så det er ikke en permanent vagtløsning, og det er jo heller ikke gratis at have en mand gående. Men nu ved kommunen, at problemet er så stort, at de bliver nødt til at gøre noget.«