I årevis levede 56-årige Joan Høyland angiveligt i et voldeligt forhold. Søndag morgen blev hun fundet død i sit hjem i i Blenstrup, Nordjylland.

Klokken havde kun lige passeret 16 søndag eftermiddag, da Haakon Høylands telefon ringede. I anden ende af røret var hans bror.

»Han kunne fortælle mig, at vores søster var fundet død om morgenen i sit hjem, og at hendes samlever var anholdt i sagen,« fortæller Haakon Høyland til B.T.

Han er berørt, fortæller han, men andre følelser strømmer også igennem ham. Følelsen af raseri.

Et raseri mod den 62-årige mand, som politiet først anholdt og mandag morgen varetægtsfængslede for drabet på Joan Høyland. En mand, som Joan Høyland har været kærester med i godt 17 år, og som hun har en teenagedatter sammen med.

»Min bror og jeg har advaret hende gentagne gange imod ham og forsøgt at få hende ud af det forhold, fordi han var voldelig. De levede i et voldeligt forhold,« slår Haakon Høyland fast, inden han tilføjer:

»Og jeg er rasende på ham. Jeg håber sateme godt nok, at han får en straf, der siger spar to, og at han så ryger ud af landet,« lyder det videre fra Haakon Høyland om hans 62-årige svoger, der er svensk statsborger med græske aner.

Grundlovsforhøret mandag morgen blev afholdt for lukkede døre, men inden de blev lukket, kom det ifølge Ekstra Bladet frem, at Joan Høyland ifølge politiet er død som følge af vold og kvælning.

»Vi ville gerne have, at hun kom ud af det forhold, og den idiot havde jo bildt hende alt muligt ind, og det troede hun desværre på,« siger Haakon Høyland.

Han forklarer videre, at forholdet ikke var voldeligt fra begyndelsen, men at det var noget, der kom over tid.

»Og så bad han jo om godt vejr, og så fandt de sammen igen. Men at det skulle komme så vidt, som det er kommet nu, det havde vi slet ikke troet.«

Den 62-årige mand er varetægtsfængslet i fire uger.