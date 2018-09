Stort set alt håb om snart at komme ud og spille fodbold igen er nu slukket for den 19-årige mand, der fredag aften blev et af ofrene for bandekrigen på Nørrebro.

»Ifølge lægerne er sandsynligheden for, at han nogensinde kommer til at gå igen, næsten nul. Så han bliver lam i benene resten af sit liv,« siger den 19-åriges far, Walid El-Jamal, til B.T. om seneste nyt fra Rigshospitalets Traumecenter, hvor sønnen er indlagt på tredje døgn.

»Den gode nyhed her til morgen (søndag, red.) var, at blødningerne i lungen er stoppet, og at størstedelen af hans lever er ubeskadiget. Men den skade, som kuglen har forårsaget i hans rygsøjle, har ødelagt så meget, at det værst tænkelige er sket.«

Skyderierne på det centrale Nørrebro fredag aften var led i en opblusset konflikt mellem fraktioner i bandekrigen, og Walid El-Jamals søn var et af de tre ofre for kugleregnen.

Walid El-Jamal er far til den 19-årige, der blev skudt på Nørrebro fredag aften.

Politiet meldte tidligt ud, at hvor to af ofrene var helt tilfældige, var den 19-årige sandsynligvis målet. En påstand, som hans far hele tiden har benægtet.

»Heldigvis har politiet nu bekræftet, at han ikke står på deres liste, og at han ikke er aktiv i miljøet.«

»Bare fordi man er født og vokset op her og har venner fra skolen, som er en del af det, er det ikke det samme, som at man selv er kriminel,« siger Walid El-Jamal, som er lettet over, at den bekymring i det mindste er fjernet fra han skuldre.

For her og nu handler det om hans søn. Om at hjælpe ham på fode igen. Rent mentalt.

Hvis jeg ikke kommer til at gå igen, er mit liv ødelagt Det 19-årige skudoffer ifølge faderen

I går fortalte Walid El-Jamal til B.T., at kuglen, der ramte den 19-årige, gik gennem hans højre lunge, rygsøjlen og leveren. Men det er skaden omkring rygsøjlen, der tilsyneladende er uoprettelig.

»Han er naturligvis meget ked af det og siger, at 'hvis jeg ikke kommer til at gå igen, er mit liv ødelagt'. Så han har betalt en meget høj pris,« fortæller Walid El-Jamal, som kæmper for at bringe optimisme tilbage i sønnens liv. Ligesom han har gjort i sit eget.

»Selv om det værst tænkelig er sket, er det sådan, livet er. Som jeg prøver at sige til ham, er der tusindvis af eksempler på andre i Danmark, der har det værre end ham. Folk, der er blinde, folk, der er helt lammede, folk, som er født handicappede.«

»Det er trods alt godt, at han kan bruge det øverste af sin krop, at han kan spise, spille Playstation, komme til at bruge en kørestol, måske køre en bil og en dag måske blive gift og få børn.«

Politiet var massivt til stede efter skyderierne på Nørrebro fredag aften. Foto: Mathias Øgendal

»Jeg siger til ham, at han stadig vil kunne masser af ting og udvikle sig. 'Det eneste er, at du ikke kan gå',« siger Walid El-Jamal, som kender og forstår den vrede og frustration, som hans søn føler lige nu.

»Jeg ved godt, at det, som han gennemgår nu, er et kæmpe chok for ham. Jeg har selv prostatakræft, og lige da jeg fik den nyhed, var jeg også utrolig ked af det og vred.«

»Men nu arbejder jeg igen og underviser og er så aktiv, at mange i min familie ikke tror, at jeg har kræft.«

»Men det er mig selv, der har kæmpet mig dertil. Og jeg håber, at han kan gøre det samme. Jeg forstår godt, at han råber og skriger og skælder ud. Men før eller siden er han nødt til at komme videre, og jeg håber, at jeg kan være et godt forbillede for ham.«