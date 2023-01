Lyt til artiklen

Torsdag skulle en HA-rocker havde været i retten, men han udeblev uden gyldig grund.

Egentlig havde den 40-årige tiltalte mand fremsendt en lægeerklæring, der skulle have dokumenteret hans lovlige fravær i form af sygdom.

Men den gik ikke, da dommeren kiggede nærmere på de fremsendte sedler fra den tiltalte.

»Jeg har ringet til lægen, da lægeerklæringen er fra november måned, den er ikke fra 11. januar, som der stod,« fortalte dommeren Københavns Byrets retssal 17 og uddybede med, at man ikke kan komme med en gammel lægeerklæring.

Dermed var både anklager, forsvarsadvokat, domsmænd og dommeren mødt forgæves op til retssagen.

For anklageren mente ikke, at sagen kunne gennemføres, uden HA-rockeren var til stede.

Det fik ham til at anmode om, at han skulle anholdes, når sagen skal for retten igen.

Straks protesterede advokat Kåre Pihlmann på vegne af sin klient.

»Der skulle gerne være en lægeerklæring på vej, som beviser, at min klient er syg – i det tilfælde vil det ikke være korrekt at anholde ham til næste retsmøde,« lød det fra forsvarsadvokaten.

Den 40-årige mand er tiltalt for at have været en del af det organiserede hashsalg omkring Nørrebroparken.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at han er tiltalt for seks forhold.

Sagens to første forhold går tilbage til 22. januar 2021, hvor manden, der er fuldgyldigt medlem af Hells Angels, blev stoppet i en Mercedes-Benz E 63 AMG i Hiort Lorenzens Gade.

Her havde han ifølge politiet 43 store joints, 107 almindelige joints og 23 gram hash fordelt i 21 klumper på sig, da han blev stoppet.

Samtidig fandt politibetjentene et slagvåben på manden. Det skulle være en ratlås, der var udformet som et aluminiumsbat.

Dagen efter havde den tiltalte mand angivelig igen et møde med ordensmagten.

Her skulle han ifølge anklageskriftet have råbt til to politibetjente:

»I er nogle bøsser.«

Det har kastet en tiltale af sig for fornærmelig tiltale til tjenestegørende politifolk. Samtidig skulle han have været i besiddelse 178 joints og 8.900 kroner, som politiet mener stammer fra den organiserede hashhandel.

Men det var angivelig ikke de eneste ulovlige stoffer, politiet fandt den dag hos den 40-årige rocker.

Det fremgår af sagens sjette og sidste forhold, at han skulle have været i besiddelse af en stor bunke anabolske steroider og testosteron fordelt på både piller og ampuller.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår sagen skal for retten.

Københavns Byret har ingen ledige tider i kalenderen, der harmonerede med advokat Kåre Pihlmann. Han havde ellers flere bud på datoer, men byretten havde svært ved at finde ledige tider i dette kalenderår.

B.T. følger sagen…

