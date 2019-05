Der var ikke tale om en trussel, da to mænd mandag troppede op på et nordjysk gymnasium og spurgte elever og en uddannelsesleder, hvornår der er flest elever på skolen. Det vurderer Nordjyllands Politi. Mændene oplyste, at de ville lave en spøg med eleverne. (Genrefoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix