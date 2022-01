På Grindsted Gymnasium mødte eleverne ind til en tung besked.

For den unge mand, der 17. januar mistede livet i en bilulykke, var en af deres skolekammerater fra 3.g.

Det blev meldt ud til gymnasiets elever fra morgenstunden, skriver JydskeVestkysten.

»Vi har taget hånd om klassen og givet eleverne mulighed for at snakke om det,« siger Gert Bergstein, der er vicerektor, til mediet.

Sådan så det ud, da politi og redningsfolk ankom til stedet, hvor en 19-årig mand kørte galt i sin bil ved byen Gårde. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Sådan så det ud, da politi og redningsfolk ankom til stedet, hvor en 19-årig mand kørte galt i sin bil ved byen Gårde. Foto: Presse-fotos.dk

Den 19-årige kørte i sin bil ved landsbyen Gårde, nordøst for Varde, da ulykken indtraf. Han kørte ind i en betonpille under en viadukt.

Det var først, da en forbikørende kom forbi ulykken, at den blev meldt til politiet. Det var natten til tirsdag klokken 01.56.

Herefter undersøgte politiet ulykkens omfang.

Til B.T. fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag aften, at de ikke ved, hvorfor bilen ramte en betonpille, og at de ikke regner med at finde ud af det.