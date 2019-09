Fredag morgen er Alssund Gymnasium i Sønderborg evakueret på grund af en bombetrussel.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter:

»Bombetrussel mod Alssund Gymnasium sendt ind på mail til gymnasiet, der er evakueret. Politiet afspærrer stedet. Elever underrettes af gymnasiet. Følg politiets anvisninger. Politiet har pt. ikke yderligere kommentarer,« lyder det fra Sydjyllands Politi.

Politiet oplyser, at evakueringen skaber trafikale problemer i området.

Gymnasiets rektor fortæller, at man blev opmærksom på e-mailen med en kort trussel fredag morgen. Skolen kontaktede politiet, der hurtigt afspærrede området.

»Vi bliver nødt til at tage det alvorligt, selvom jeg ikke håber, det er alvorligt,« siger rektor Jeppe Kragelund.

I mailen står 'bombe placeret' efterfulgt af skolens adresse.

»Så vågner man da,« lyder den fattede reaktion fra Jeppe Kragelund.

»Vi har nogle proceducerer for, hvordan man skal agere. Jeg må indrømme, at jeg har en fornemmelse af, at det er en sølle person, der har et opråb.

Kan det ikke være en elev, der gerne vil have tidlig weekend?

»Det er ikke min opgave at spekulere i det. Der er en it-tekniker fra politiet, der undersøger, hvor mailen er sendt fra,« siger rektor Jeppe Kragelund.

Fredag morgen er rektor og politi til stede på gymnasiet. Elever, der dukker op på skolen, bliver sendt hjem på weekend, mens politiet undersøger skolen.