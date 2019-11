'Bombe placeret på Søndervangsvej'

Sådan stod der i en mail til ledelsen på Dronninglund Gymnasium, som tikkede ind torsdag morgen. Ledelsen turde ikke tage nogen chancer.

Eleverne fik ikke lov til at komme ind på det nordjyske gymnasium, før et indsatshold havde gennemgået stedet minutiøst og kunne fastslå, at der var tale om falsk alarm.

Det skriver Nordjyske.

Truslen er blot det seneste eksempel på en kedelig tendens, der er skyllet over hele landet på det seneste.

En anden nordjysk skole blev også udsat for en bombetrussel torsdag morgen.

Ledelsen på Vesthimmerlands Gymnasium modtog en bombetrussel, som også viste sig at være falsk.

Nordjyllands Politi tager sagerne seriøst og er ved at undersøge de tekniske spor med henblik på at finde frem til den person, som sendte bombetruslerne.

»Det er efter vores undersøgelser i dag intet, der tyder på, at der er tale om reelle trusler,« siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Poul Severinsen i en pressemeddelelse.

Han oplyser videre, at politiets vurdering sker på baggrund af den seneste tids grundløse trusler via kommunikationssystemet Aula.

Politiet har ikke flere kommentarer nu af hensyn til den videre efterforskning.

Undervisningen er genoptaget på både Dronninglund Gymnasium og Vesthimmerlands Gymnasium.