Roskilde Katedralskole bortviser nogle af de elever, som siger, at de uddelte "fødselsdagstæsk" for sjov.

Roskilde Katedralskole har smidt nogle af de elever ud, der i november var med til at tæve en kammerat for sjov. Det skriver sn.dk.

Det er uklart, hvor mange elever det drejer sig om. Det ønsker rektor Claus Niller Nielsen ifølge mediet ikke at svare på.

- Vi er ikke meget for at sætte tal på, for så går vi ind i sagsbehandlingen, siger han.

Episoden fandt sted i gymnasiets gymnastiksal. En 16-årig elev blev angiveligt udsat for en omgang "fødselsdagstæsk" af ti elever.

Seancen, der blev filmet, var bare for sjov, hævdede eleverne efterfølgende.

De markerede kun slagene og slog ikke rigtigt, forklarede de.

De ti elever blev hjemsendt og politianmeldt.

Den 16-årige fortalte, at han selv var gået med på spøgen og ikke ønskede at gå videre med sagen i forhold til politiet.

Det fik politiet til at standse efterforskningen og droppe alle sigtelser.

Den 16-årige er ifølge sn.dk blevet hjemsendt fra skolen, men altså ikke smidt ud som nogle af de andre involverede.

I en pressemeddelelse fra Roskilde Katedralskole skriver rektor, at man har handlet på baggrund af skolens studie- og ordensregler og et hyrdebrev, som Undervisningsministeriet har udsendt.

- Vold eller anden krænkende adfærd hører ikke hjemme på gymnasiet. Det fremgår klart af skolens studie- og ordensregler.

- Forældre og elever skal vide, at det er trygt at gå på Roskilde Katedralskole, skriver gymnasiet i pressemeddelelsen.

Claus Niller Nielsen siger til Ritzau, at han ikke kan udtale sig yderligere om sagen af hensyn til sin tavshedspligt.

Han oplyser dog, at de elever, som er blevet "permanent bortvist", frit kan søge om optagelse på andre uddannelsesinstitutioner.

Sn.dk skriver, at de bortviste elever vil klage over gymnasiets reaktion til ministeriet og om nødvendigt Ombudsmanden. Det ønsker rektor ikke kommentere.

/ritzau/