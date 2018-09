10 gymnasieelever måtte tirsdag reddes af beredskabet, da de kom i havsnød på Varde Å.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog tirsdag klokken 17.35 anmeldelse om, at i alt 10 elever fra Esbjerg Gymnasium, fordelt i fire kanoer, muligvis var i havsnød på Varde Å.

»Man var bekymret, fordi de 10 ud af de 14 kanoer var kommet til deres destination. Så man manglede altså at få fire kanoer i land. Man kunne ikke få kontakt til dem, og som tiden gik, blev man alvorligt bekymret og kontaktede politiet,« fortæller Ivan Gohr Jensen, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Læreren, der var med på turen havde allerede forsøgt at sejle mod strømmen for at finde de manglende elever i deres kanoer, men måtte sejle tilbage, da strømmen var for stærk.

»Redningsberedskabet sender to både ud fra Varde og ved Tarphagebroen, så uanset hvad, ville den sidste båd kunne fange dem, hvis de var sejlet forbi,« siger Ivan Gohr Jensen.

Redningsbådene fandt kanoerne enkeltvis på en strækning fra Varde og ned mod Janderup.

»Vi har ikke snakket med eleverne som sådan. Men af årsagerne var det vejrlige, altså fordi det blæser - og så at de var trætte og efterhånden både våde og lettere forkomne,« siger vagtchefen, og fortæller, i hvilken tilstand beredskabet fandt de fornødne elever:

»De holdt stille og havde delvist mistet orienteringen«

Han har ikke hørt noget om, at eleverne skulle have været hverken chokerede eller bange, da deres kanoer blev bjærget i land.