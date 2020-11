15 gymnasieelever er blevet sigtet for overtræde forsamlingsforbuddet, fordi de var samlet i en park.

»Når eleverne forlader gymnasiet efter skoletid, gælder reglerne også for dem,« lyder det fra vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz fra Københavns Politi i et skriftligt svar til B.T.

Det var mandag, at en patrulje bemærkede gruppen af gymnasieelever, der var samlet i Byparken i Ørestad, der ligger mellem Fields og Bella Centeret på Amager ved København.

Politiet vurderede det som 'en arrangeret fest med alkohol', da eleverne samtidig sad 'tæt sammen'.

Sådan siger reglerne Fra 26. oktober til og med 22. november er der forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer: Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder. Dog ikke i private hjem og haver, som kun beboerne råder over.

Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19.

Politiet kan desuden nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvis det vurderes til at være nødvendigt. (Kilde: Coronasmitte.dk)

De fik dog travlt, da betjentene nærmede sig.

»Gruppen forsøgte at løbe fra stedet, men det lykkedes patruljen at indhente eleverne. Én af dem slap væk,« konstaterer vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz.

Resten blev altså øjeblikkeligt sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

»Smittetallet er igen højt, og derfor er det vigtigt, at vi alle overholder restriktionerne og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger,« lyder det fra vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz.

Ørestad Gymnasium bekræfter over for B.T., at eleverne er indskrevet på gymnasiet.