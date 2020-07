Retten i Lyngby har fredag formiddag afsagt dom i en sag mod tre gymnasieelever, der alle var tiltalt for at have voldtaget en jævnaldrende pige.

Retslokalet var fyldt til bristepunktet, da dommer Britt Falster Klitgaard afsagde dommen i sagen.

De tre unge mænd på henholdsvis 18, 18 og 19 år er hver især blevet idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel, og de er således alle fundet skyldige i at have voldtaget den unge kvinde.

To af dem er videre kendt skyldige i henholdsvis at have optaget, delt og gemt videoer af hændelsen - et forhold, som var erkendt.

Retten fandt det bevist, at to af de unge mænd skulle have voldtaget kvinden på det kollegieværelse i Nordsjælland, hvor de befandt sig, mens kvinden var ude af stand til at gøre modstand.

Den voldtægt var de alle tiltalt for, men retten fandt det ikke bevist, at den tredje af de tiltalte havde samleje med kvinden. Han blev alene kendt skyldig i andet seksuelt forhold end samleje.

Retten mente imidlertid, at det var bevist, at den tredje få timer senere voldtog kvinden på en anden adresse i Nordsjælland, efter han havde tilbudt at køre kvinden hjem.

De tre unge mænd var alle iklædt hvide skjorte, sorte bukser og hvide sneaks, da de modtog dommen. De sad roligt, mens dommer Britt Falster Klitgaard læste dommen op. Det samme gjorde deres pårørende, som har fulgt alle retsmøder tæt.

»Vi må bare også sige at henset til kriminalitetens karakter og grovhed, er straffen, som den er,« lød det afslutningsvis fra dommer Britt Falster Klitgaard.

»Hun var med på den«

Undervejs i sagen har de tre gymnasieelever alle nægtet sig skyldige i voldtægt. To af dem erkender, at de havde samleje med kvinden, men har hele tiden fastholdt, at det var frivilligt.

»Hun var 100 procent med,« sagde den ene af de tre tiltalte, da han afgav forklaring.

Den tredje af de tiltalte har afvist, at han på nogen måde havde sex med kvinden, men forklarede ved første retsmøde, at han havde rørt kvinden intime steder.

Sidstnævnte har desuden erkendt, at han optog tre videosekvenser af hændelsen, som han efterfølgende delte i en Snapchat-gruppe, som de tre tiltalte havde sammen med fem andre kammerater.

Retten har imidlertid valgt at se bort fra de unge mænds forklaring, der blev betragtet som »utroværdig«.

Fældet af videoer og vidneforklaringer

Videosekvenserne og ikke mindst Snapchat-gruppen har undervejs været et centralt element i anklager Bente Schnacks bevisførelse, og de endte således også med at være afgørende for den endelige dom.

Ved første retsmøde fremlagde Bente Schnack de beskeder, som var skrevet i Snapchat-gruppen, efter videoerne var blevet delt.

Her skrev et af medlemmerne, som ikke var til stede: 'I voldtager hende. Hun er helt boost jo,' mens en anden af gruppens medlemmer, der selv var til stede, men som ikke er tiltalt i sagen, skrev: 'Det er direkte voldtægt'.

I gruppen blev det desuden påpeget, at den unge pige 'siger nej' på en af de delte videoer.

Retten lagde desuden en række troværdige vidneforklaring, herunder fra en af de tre unge mænds gode venner gennem 15 år, til grund for dommen.

Alle tre unge mænd går i gymnasiet. To af dem skulle have været studenter i år, mens den tredje i går i 2.G.

De har alle udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.