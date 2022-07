Lyt til artiklen

På Rigshospitalet ligger en 16-årig gymnasieelev og venter på endnu en operation.

Pigen er begyndt forsigtigt at kunne stå på benene igen. Men det var tæt på at være endt fatalt. For få dage siden lå hun i sit eget blod og skreg desperat efter hjælp foran Field's.

»Jeg var bange for, at jeg skulle forbløde.«

Mange løb i panik forbi hende, men to unge danskere stoppede op og hjalp hende.

Den 16-årige svenske pige er stadig indlagt på Rigshospitalet, hvor hun for anden gang skal opereres. Foto: Privatfoto Vis mere Den 16-årige svenske pige er stadig indlagt på Rigshospitalet, hvor hun for anden gang skal opereres. Foto: Privatfoto

B.T. har allerede beskrevet, hvordan det unge kærestepar Regitze og Niels oplevede den skæbnesvangre aften, hvor de stoppede op for at hjælpe en svensk pige, som blødte kraftigt.

Nu fortæller den 16-årige pige fra Kristianstad i Skåne, hvordan hun oplevede det hele.

»De lagde pres på mine sår og sad med mig, indtil ambulancen kom,« siger hun.

Få minutter tidligere stod hun i Field's med en ven, da helvede pludselig brød løs.

Hun var søndag taget til København for at se verdensstjernen Harry Styles i Royal Arena.

De hoppede af metroen og slog vejen forbi Field’s for at få lidt at spise inden koncerten.

De havde kun været i indkøbscentret nogle få minutter, da hun pludselig så folk løbe.

»Måske er det nogen, der har set Harry Styles, tænkte jeg.«

»Men så begyndte folk at skrige og løbe hurtigere, og så forstod jeg, at det var noget andet.«

Hun hørte et højt smæld og løb ned ad rulletrappen i shoppingcentret.

Kort efter lød endnu et skud. Glasset på rulletrappens side splintrede.

»Jeg fortsætter med at løbe og drejer til venstre i retningen mod udgangen.«

»Så bliver jeg ramt af et skud i lænden og falder forover på grund af trykket.«

Regitze og hendes kæreste Niels blev og gav førstehjælp til den svenske pige, som var blevet skudt i Field's. Ingen af dem havde trøjer på, fordi de havde brugt dem til at stoppe blødningen. Vis mere Regitze og hendes kæreste Niels blev og gav førstehjælp til den svenske pige, som var blevet skudt i Field's. Ingen af dem havde trøjer på, fordi de havde brugt dem til at stoppe blødningen.

Den 16-årige pige mærkede varmen fra blodet, der sivede ud af kroppen.

På det tidspunkt var hun ikke bange. Hun mærkede heller ikke smerte.

Hun drejede hovedet og kiggede op. Der stod han. Manden med geværet på rulletrappen.

Han var højst 50 meter væk og kiggede ud over det kaos, han havde forårsaget.

»Jeg kan ikke blivende liggende her,« tænkte hun.

Mens gerningsmanden kiggede væk, løb hun mod udgangen i retning mod Royal Arena.

»Det må være adrenalinen, der fik mig op,« siger hun.

Kort efter faldt hun om på jorden. To unge danskere gav hende førstehjælp.

De tog deres T-shirts af og brugte dem til at stoppe blødningen, mens de ringede efter hjælp.

Det føltes som en evighed, før ambulancen kom, husker den 16-årige pige.

Hvis skuddet havde siddet lidt mere til den ene side, så havde den ramt en hovedpulsåre.

Og hun ville med stor sandsynlighed have mistet livet hurtigt.

Ude foran Field's blødte hun voldsomt, og hun er dybt taknemmelig for hjælpen fra det danske kærestepar.

»Der var mange, som ikke hjalp mig, så jeg er meget taknemmelig for, at de gjorde det.«

Halvanden hundrede kilometer væk sad den 16-åriges mor i paniktilstand.

Moren fortæller, at hun den aften modtog et kort opkald fra sin datter.

»Hun råbte, at hun er skudt, og så blev opkaldet afbrudt.«

Hjemme i Sverige vidste moren ikke, hvad der var sket, eller hvor hendes datter var.

»Jeg var ved at rive huset i stykker af vrede og bekymring,« fortæller hun.

Først senere fik hun igen fat på sin datter, som var kørt med ambulancen.

De er nu sammen på Rigshospitalet, hvor de venter på at kunne tage hjem fredag.

Både datter og mor ønsker at være anonyme. Det har B.T. valgt at acceptere på grund af den meget følsomme situation. B.T. er bekendt med deres identitet.