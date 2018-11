Flere elever fra Rungsted Gymnasium var onsdag formiddag mødt op ved Retten i Helsingør, da sagen om et seksuelt overgreb begået af en elev mod en klassekammerat skulle for retten.

Den 18-årige mand blev idømt fire måneders fængselsstraf, hvoraf en måned er ubetinget fængsel. Efter dommen var afsagt, kunne den nu dømte gymnasieelev ikke holde ud at være i retssalen.

Sådan fortalte hans forsvarsadvokat, Margrete Steen, efter at hun og hendes klient var gået uden for døren for at diskutere på tomandshånd, om de ville anke sagen:

»Min klient tager imod dommen, men han har ikke lyst til at komme tilbage herind i retssalen, så det håber jeg, I har forståelse for,« sagde Margrete Steen, da hun kom tilbage fra samtalen med hendes klient.

Retsformanden tilkendegav, at han godt kunne forstå, at den 18-årige mand ikke havde lyst til at blive i retslokalet.

Rundt om på tilhørerbænkene sad nemlig flere af hans klassekammerater samt den unge forurettede kvinde og hendes mor.

Udover fængselsstraffen blev den 18-årige gymnasieelev også idømt 80 timers samfundstjeneste, og han skal betale 10.000 kroner i tortgodtgørelse til den forurettede kvinde samt sagens omkostninger.

Overgrebet fandt sted i forbindelse med en privat klassefest den 17. juni 2017, hvor flere af festens gæster valgte at blive og overnatte hos værten, efter festen var slut.

Den dengang 17-årige dreng befølte herefter den jævnaldrende pige under tøjet, mens hun var ude af stand til at modsætte sig handlingerne, slog retten onsdag fast.

Den forurettede havde nemlig ifølge anklageskriftet været ‘beruset og lå og sov’, da overgrebet skete.

I Retten i Helsingør kiggede den tiltalte unge mand ned i bordet det meste af tiden, og han forholdt sig lavmælt.

Stemningen i lokalet var anspændt, og man kunne tydeligt mærke, at han var betynget af sagen.

Efter han havde afgivet forklaring, blev den forurettede klassekammerat kaldt ind i rummet.

Efter ønske fra den forurettede og hendes advokat blev dørene lukket, mens den unge kvinde afgav sin forklaring.

Udover den tiltalte og den forurettede var tre klassekammerater indkaldt til at afgive forklaring i retten, eftersom de også var til stede under overnatningen.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt den forurettede havde modsat sig de seksuelle handlinger, var afgørende i retten, da den tiltalte og dennes forsvarsadvokat, Margrete Steen, holdt fast i, at de seksuelle forhold havde været en gensidig handling mellem de to involverede.

»Det er en hård dom. Jeg tror, at den har en form for signalværdi i forhold til lignende sager« Christina Schønsted, anklager

Men dommerne valgte at kende den 18-årige mand skyldig i anklagen om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje efter straffelovens paragraf 225, blandt andet på baggrund af et af vidnernes samt den forurettedes forklaring.

Under proceduren havde anklager Christina Schønsted bekendt i retten, at hun ikke ville sætte sig imod en betinget dom, eftersom den tiltalte var mindreårig, da overgrebet skete og derudover ikke er tidligere dømt.

Derfor var hun også overrasket over domsmændenes konklusion:

»Det er en hård dom. Jeg tror, at den har en form for signalværdi i forhold til lignende sager,« sagde Christina Schønsted, efter dommen var afsagt.