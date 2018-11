Ung mand fra Ishøj er født og opvokset i Danmark. Alligevel mister han nu sit danske pas for terrorhandlinger.

Østre Landsret tager det danske statsborgerskab fra en 23-årig syrienkriger fra Ishøj. Han er den sjette dansker, der mister passet i en terrorsag.

Ud over en fratagelse af statsborgerskabet straffes dansk-algerieren med fem års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat (IS) i Syrien. Det er en stadfæstelse af den dom, som Retten i Glostrup afsagde for knap et år siden.

Under sit ophold i Syrien deltog den dømte i kamphandlinger, og dermed har han overtrådt bestemmelser om terror i straffeloven.

Anis Laraba var bare 18 år og gik i 2. G på Ishøj Gymnasium, da han i sommeren 2013 rejste til Syrien og tilsluttede sig den væbnede gruppe.

Rejsen foretog han i selskab med en anden dømt syrienkriger, den dansk-tyrkiske pizzabager Enes Ciftci.

Som den første person født i Danmark mistede Ciftci sit danske pas, da hans sag i november sidste år blev afgjort i Højesteret, og nu lider hans kammerat altså samme skæbne.

I mellemtiden er yderligere tre danskere blevet frataget deres pas for på forskellig vis at have støttet IS.

Inden da havde indgrebet kun fundet sted en enkelt gang i dansk retshistorie.

Det var i 2016, da manden med tilnavnet "Boghandleren fra Brønshøj", Said Mansour, blev frakendt statsborgerskabet på grund af terrorpropaganda.

/ritzau/