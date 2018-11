En 18-årig mandlig elev fra Rungsted Gymnasium er dømt for at have udnyttet en klassekammerat seksuelt, mens hun sov.

Det har Retten i Helsingør netop slået fast.

Den 18-årige elev er blevet idømt fire måneders fængsel, hvoraf en måned ubetinget fængsel.

Overgrebet, som ifølge anklageskriftet fandt sted natten til 17. juni 2017, er angiveligt foregået ved, at den tiltalte har lagt sig ind til pigen og befølt hende under tøjet.

Det viser anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

I dag, halvandet år efter hændelsen, erfarer B.T., at tiltalte og den forurettede fortsat er elever på Rungsted Gymnasium, og at de stadig går i samme klasse.

Efter overgrebet angiveligt er sket, er de altså fortsat med at gå i samme klasse på trods af både anmeldelse og tiltale i sagen.

I anklageskriftet står der, at den forurettede pige 'beruset lå og sov', da hændelsen skete, og derfor var hun ude af stand til at modsætte sig handlingerne.

Den unge mand er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje efter straffelovens paragraf 225.

Ydermere er han også tiltalt for straffelovens paragraf 232, der omhandler blufærdighedskrænkelse.

“Vi har haft et møde og har drøftet sagen, og min klient kommer til at rejse et krav om tortgodtgørelse i retten,” Esben Skjernov, pigens advokat

Den forurettede har ikke selv ønsket at udtale sig, men hendes advokat Esben Skjernov bekræfter, at der er en sag.

»Vi har haft et møde og har drøftet sagen, og min klient kommer til at rejse et krav om tortgodtgørelse i retten,« siger Esben Skjernov til B.T og uddyber:

»Det konkrete beløb fremlægger vi først i retten.«

Den tiltalte og dennes advokat, Merete Steen, ønsker ikke at kommentere sagen.

Det vides ikke, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagerne imod ham.

Går stadig i samme klasse

Over for B.T. fortæller en person med kendskab til sagen, at overgrebet fandt sted i forbindelse med en privat klassefest for en gruppe elever fra Rungsted Gymnasium.

Det var angiveligt herefter, overgrebet fandt sted, da flere af festens gæster valgte at blive og overnatte hos værten, da klassefesten sluttede.

B.T. har tidligere afsløret, hvordan elever fra Rungsted Gymnasium har afholdt såkaldte 'puttemiddage'.

Her har 1.g-piger været igennem en række sexistiske og grænseoverskridende 'udfordringer' i en optagelsesprøve for at blive udvalgt til en middag, arrangeret af 3.g-drenge.

Rektor på Rungsted Gymnasium Ruth Kirkegaard bekræfter, at hun kender til den konkrete straffesag, men hun ønsker ikke at forholde sig til situationen, før sagen er afgjort:

»Det er rigtigt vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at det er en halvandet år gammel sag fra en privatfest, som først nu er hos politiet, og det er klart, at når politiet har taget stilling i den her sag, og den har været for en domstol, så vurderer skolen, hvordan vi håndterer det efterfølgende,« siger Ruth Kirkegaard.

Så I har ikke reageret på hverken anmeldelsen eller tiltalen?

»Det er klart, at jeg er ikke efterforsker, og det er en situation, som er opstået til en privatfest for halvandet år siden, og den efterforsker politiet nu. Så jeg afventer politiets arbejde og ser, hvad udfaldet bliver af det.«

Nu har du kun været rektor på Rungsted Gymnasium i tre en halv måned - har du kendt til sagen, siden du startede?

»Jeg er bekendt med sagen, og vi afventer politiets arbejde.«

For bare få måneder siden kunne B.T. afsløre, at der har fundet nogle krænkende ritualer sted på Rungsted Gymnasium i forbindelse med de såkaldte puttemiddage. Hvordan har du det med, at gymnasiet nu bliver sat i forbindelse med en konkret straffesag om seksuelle krænkelser?

»Det er vigtigt at slå fast, at hverken puttemiddagene eller den konkrete sag om overgreb er nye sager. Det er begge sager, som er halvandet til to år gamle, og der er ingen tvivl om, at jeg fra det øjeblik, jeg satte mig i stolen i august, har været meget tydelig i kommunikationen over for elever, forældre og omverdenen, at vi ikke accepterer krænkelser af nogen art.«

Dengang med afsløringerne om de såkaldte 'puttemiddage' blev du kritiseret for at ignorere eller negligere problemet til en start, hvorefter du senere hen valgte at gribe ind og ændre skolens ordensregler. Er du bange for, at det samme vil ske her - at man vil mene, at I burde have grebet ind tidligere?

»Jeg har, siden jeg startede, været uendeligt tydelig i mine handlinger over for elever og forældre om vores værdier om gensidig respekt, og det er der stor lydighed overfor. Det er rigtigt, at vi med de nye ordensregler har fået nogle nye beføjelser, og dem vil vi selvfølgelig bruge, men her er det tale om en gammel sag fra en privat fest, som bliver håndteret af politiet, og det venter jeg selvfølgelig på.«

Sagen kommer for retten i Helsingør 28. november.