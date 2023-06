I sidste måned fandt man på Aarhus Gymnasium et spionkamera på et af toiletterne.

Det har nu ført til, at en elev er blevet bortvist fra gymnasiet, og Østjyllands Politi har rejst sigtelse.

Sådan skriver Århus Stiftstidende.

»Vi mener det dybt alvorligt, når vi siger, at vi ikke vil acceptere krænkende handlinger begået mod vores elever og medarbejdere. Deres tryghed og trivsel på gymnasiet er vores topprioritet,« lyder det fra uddannelsesdirektør på Aarhus Gymnasium, Peter Grønlykke, i en pressemeddelelse.

»Jeg havde selvfølgelig helst set, at elever og medarbejdere ikke skulle have været igennem det her. Jeg håber, at den prompte bortvisning vil genskabe trygheden hos enhver, som kunne have været påvirket af sagen.«

Den nu tidligere elev blev officielt bortvist 31. maj.

Ifølge skolen var eleven, som fandt kameraet, den eneste, som spionkameraet nåede at filme.

Hele sagen startede 9. maj, da skolens rektor, Karsten Ramlov, informerede eleverne og stab om fundet. Her blev det også fortalt, at rengøringspersonale og skolebetjente fremover ville være ekstra opmærksomme, når de bevægede sig rundt på skolen.

Noget, som fortsat vil gælde.