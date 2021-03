Studiekort i forskellige farver skal fremover indikere, om elever på Niels Brock er fritaget for brug af værnemidler, og det er langtfra faldet i god jord.

I kølvandet på beslutningen har den københavnske handelsskole oplevet det, som de kalder for en »regulær hetz«.

»Vi har siden i fredags oplevet en regulær hetz – dels på vores sociale medier, dels med personlige, hadefulde beskeder til vores ansatte,« skriver de på deres hjemmeside.

Esben Buch-Hansen, kommunikationschef på Niels Brock, oplyser, at der er tale om personsager, og han ønsker således ikke at gå i detaljer med de enkelte sager.

»Men vi oplever det primært fra udefrakommende, som har fået øje på det, og der har vi set nogle forkvaklede sammenligninger med nazister og fascister.«

Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at en af de ansatte er blevet spurgt til, om vedkommende var barnebarn af Hitler.

»Der er tale om en håndfuld af de ansatte, som har modtaget nogle af de her beskeder,« siger han.

Niels Brock har truffet beslutningen om de nye studiekort i lyset af den gradvise genåbning, som vi i øjeblikket oplever. Elever, der er undtaget fra test og værnemidler, vil pr. dags dato kunne få et særligt studiekort, som indikerer det.

Synes du, det er okay, at Niels Brock indfører forskelligt farvede studiekort, så man kan se, at en elev er undtaget for værnemidler?

På den måde kan eleverne ifølge skolen sikre sig, at det er med god grund, når nogen ikke bærer værnemidler på skolens arealer. Kritikere mener imidlertid, at det nye studiekort vil opdele eleverne i kategorier.

»Det er blevet vendt helt på hovedet, for hensigten er det modsatte. Når man kommer gående på gangen og ser, at der kommer en elev uden værnemidler, så vil man hurtigt kunne afkode, at eleven har en legitim årsag,« siger Esben Buch-Hansen og tilføjer:

»Så det er i virkeligheden for at kunne beskytte alle.«

Niels Brock oplyser, at de hadefulde personlige beskeder til skolens ansatte vil blive politianmeldt.

Eksperter trues

De ansatte på Niels Brock står langtfra alene med problemet.

Tidligere har en håndfuld eksperter i form af virologer og professorer offentligt fortalt om de hadefulde beskeder og trusler, som de har modtaget i takt med, at coronapandemien bredte sig.

Blandt dem finder man Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi, der november udtalte til TV 2, at han havde modtaget det, som ifølge ham selv var en reel trussel.

»Jeg har oplevet alt lige fra det helt absurde med dem, der taler om 5G-fare og så videre, til meget nedladende bemærkninger om, at jeg er en pædofil falsk jøde – til folk, der decideret har haft en eller anden form for trussel,« sagde Allan Randrup Thomsen til TV 2.

Allan Randrup Thomsens og andres fortællinger fik statsminister Mette Frederiksen (S) til tasterne. I et opslag på Facebook skrev hun blandt andet:

'Flere forskere står i dag frem og fortæller om de ubehagelige og truende mail, som de har modtaget, efter de har udtalt sig de seneste måneder om corona. De fortæller om trusler, ukvemsord og grove beskyldninger. Det er simpelthen ikke i orden. Man skal kunne deltage i debatten uden at skulle frygte for konsekvenserne.«