De begyndte som venner. Nu er de endt som fjender.

Torsdag formiddag har Østre Landsret afgjort en flere år lang og bitter strid mellem pokerspilleren Gus Hansen og sangeren Rasmus Nøhr.

Rasmus Nøhr er blevet dømt til betale en erstatning på 400.000 kroner. Væsentligt mere, end han blev dømt til at betale i byretten sidste år. Det oplyser landsretten i en pressemeddelelse.

Dermed er der blevet sat et punktum for det juridiske slagsmål og for den årelange millionstrid mellem de to parter.

Fjendskabet mellem Rasmus Nøhr og Gustav Hansen ligger begravet i dårlige forretninger, mundtlige aftaler og store pengebeløb, som løb af sporet i forbindelse med deres samarbejde omkring koncertprojektet 'Danmark Dejligst' i 2016.

Indtil da havde de være gode venner, har Gustav 'Gus' Hansen tidligere fortalt til B.T.

Når nogen dengang stillede spørgsmål ved, hvorvidt forretninger, penge og venskab nu var en god cocktail, svarede han altid det samme:

»Vi har kendt hinanden i 25 år, hvor galt kan det gå?«

Tre år senere viste svaret sig at være, at det kan gå rigtig galt.

Forretningseventyret omkring 'Danmark Dejligst' blev nemlig aldrig den succes, som de havde håbet på, og uenigheder om ejerskab, lån og tvivlsomme transaktioner førte i sidste ende til, at Gustav Hansen i 2017 stævnede Rasmus Nøhr for 896.000 kroner.

I byretten blev Rasmus Nøhr sidste år dømt til at betale Gus Hansen 90.000 kroner.

Et beløb, der var langt under det, som Gus Hansens havde som mindstekrav.

Han ankede derfor sagen til landsretten, hvor sagen begyndte i april - og hvor punktummet nu er blevet sat:

'Landsretten fandt, at direktøren (Rasmus Nøhr, red.) ved at have fortsat driften og besluttet at overføre betydelige beløb til et andet af direktørens selskaber samt betale udvalgte kreditorer, efter at selskabet var blevet insolvent, havde handlet ansvarspådragende over for samarbejdspartneren, som var selskabets største kreditor,' lyder det pressemeddelelsen fra Østre Landsret.

'Samarbejdspartneren (Gustav Hansen, red.) blev derfor tilkendt en skønsmæssigt fastsat erstatning på 400.000 kr.'

