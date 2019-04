»Du skal ikke kalde mig løgner til en journalist,« udbryder Rasmus Nøhr torsdag eftermiddag i Østre Landsret.

Under pausen i den lille retssag har han overhørt sin gamle ven, pokerspilleren Gus Hansen, levere en kæk kommentar til B.T.s journalist.

»Men det er du jo. Det siger alle vores fælles venner også. Nå nej, dem taler du ikke med længere,« fortsætter Gus Hansen.

»Du opfører dig som en 5. klasse-elev,« indskyder Rasmus Nøhrs advokat, Noaman Abdeslem Azzouzi, for at afværge en konfrontation.

»Gider du ikke bede din klient om at klappe i,« fortsætter han rettet mod Gustav Hansens advokat.

Det bitre og ubehagelige optrin mellem de to ungdomsvenner er kulminationen på et juridisk slagsmål og en årelang millionstrid.

Sagen kort I 2016 overførte Gus Hansen godt og vel to millioner kroner til koncertprojektet 'Danmark Dejligst', der turnerer med flere årlige udendørskoncerter i Danmark, og som Rasmus Nøhr er enekapitalejer i. De to venner indgik sammen i ledelsen af festivalen. Da festivalen gik konkurs, mente pokerstjernen, at hans gamle ven havde hevet penge ud af virksomheden, som blev overført til virksomheden Skrappe ApS, der er ejet af Rasmus Nøhr. Den 10. januar 2017 stævner Gustav Hansen personligt Rasmus Nøhr for 896.000 kroner. Den 20. marts 2018 afgør Københavns Byret, at Rasmus Nøhr skal betale Gustav Hansen 90.000 kroner, der udgør det beløb, som musikeren ikke burde have overført fra festivalen over til sit eget selskab. Et beløb, der er langt under det, som Gustav Hansens havde som mindstekrav.

Torsdag eftermiddag mødtes de to parter igen ansigt til ansigt i Østre Landsret for at tage ankesagen og runde to i den følelsesladede tvist om penge. Fjendskabet mellem Rasmus Nøhr og Gustav Hansen ligger begravet i dårlige forretninger, mundtlige aftaler og store pengebeløb, som løb af sporet i forbindelse med deres samarbejde omkring koncertprojektet 'Danmark Dejligst' i 2016.

Indtil da havde de være gode venner, fortæller Gustav Hansen.

Når nogen dengang stillede spørgsmål ved, hvorvidt forretninger, penge og venskab nu var en god cocktail, svarede han altid det samme.

»Vi har kendt hinanden i 25 år, hvor galt kan det gå?«

Tre år senere er svaret, at det kan gå rigtig galt. For Rasmus Nøhr og Gus Hansen har ikke kun mistet penge, men også et venskab.

»Vi har været gode venner og gik endda i samme gymnasium. Han er en mand, som jeg har været i New York og Las Vegas med, så på den måde kom vi tæt på hinanden. Et minde, som står klart for mig, var en tur, vi var på, til de schweiziske alper sammen med en fælles bekendt og min søster, hvor vi spillede backgammon, fik drinks og stod på ski,« fortæller Gustav Hansen.

Gus Hansen sammen med Rasmus Nøhr ved en pokerturnering på den mondæne Cafe Ketchup i København (2012). Foto: Bax Lindhardt

I årevis deltog de i poker- og backgammonturneringer sammen og stod smilende skulder ved skulder ved store fester og arrangementer. Rasmus Nøhr spillede endda sin første koncert foran 30 mennesker i Gustav Hansens lejlighed, fortæller pokerspilleren i retten. Han investerede også i den første cd, som Rasmus Nøhr lavede.

Det var derfor nære venner gennem to årtier, som i slutningen af 2015 besluttede at indgå i et professionelt parløb sammen.

Forretningseventyret omkring festivalkonceptet 'Danmark Dejligst' blev dog aldrig den succes, som de havde håbet på.

Uenigheder om ejerskab, lån og tvivlsomme transaktioner førte i sidste ende til, at Gustav Hansen i 2017 stævnede Rasmus Nøhr for 896.000 kroner. De var ikke længere på talefod. Den eneste kontakt foregik derfra gennem pressen og deres advokater.

»Da bruddet kom, havde jeg tidspunkter, hvor jeg vågnede om morgenen, og det hele føltes meget tæt på,« fortæller Gustav Hansen.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Rasmus Nøhr efter retssagen, da han var for følelsesmæssigt berørt. Til B.T. har han tidligere kaldt sagen 'dybt tragisk' og en 'ulykkelig situation'.

I dag, foran Østre Landsret, føler han sig mere afklaret. Retssagen har været en nødvendig proces for at bearbejde det hele, siger han.

Året før afgjorde byretten, at Rasmus Nøhr skal betale Gustav Hansen 90.000 kroner.

Musikeren, som under hele forløbet har været meget berørt, så på det tidspunkt afgørelsen som et bevis for, at han aldrig havde til hensigt at snyde sin ven.

Gustav Hansen havde dog en anden opfattelse.

»Vi ses i landsretten,« lød det fra pokerspilleren, som ankede sagen. Torsdag så de to parter derfor hinanden igen.

Vidneforklaringer og dokumenter blev gentaget og forelagt de tre landsdommere, der til maj kommer med deres afgørelse af, hvorvidt dommen skal stadfæstes, Rasmus Nøhr frifindes, eller om Gustav Hansens mindstekrav på 713.000 kroner skal betales tilbage.