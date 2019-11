Et vidne i sagen om et ødelagt klitområde har set en gummiged på en blokvogn. Politiet søger flere vidner.

På ny opfordrer Nordjyllands Politi mulige vidner til at henvende sig i sagen om et ødelagt klitområde i Skagen.

Det meddeler politiet fredag i en pressemeddelelse.

Det ødelagte klitområde blev meldt til politiet 27. oktober, og siden har politiet efterforsket sagen.

Konkret vil politiet gerne høre fra eventuelle vidner, som har set en gummiged eller lignende i området omkring Frederikshavnsvej og omkring Shell på Højensvej 60 i Skagen. Måske har gummigeden været transporteret på en blokvogn.

Særligt søger politiet efter vidner, som har set noget i tidsrummet mellem cirka klokken tre og seks om morgenen lørdag 26. oktober.

Har man oplysninger, så sidder politiet klar til at modtage meldingen på 114, lyder det fra politiet.

Den nye efterlysning efter vidner skyldes, at politiet har klarlagt, at i hvert fald en person har observeret en gummiged på en blokvogn i området.

- Men vi har ikke mulighed for at udtale os om yderligere detaljer om sagen det er af hensyn til at beskytte vores efterforskning, som jo stadig foregår på fuld tryk, udtaler vicepolitiinspektør John Lamp Henriksen.

Tidligere har politiet oplyst, at der er foregået et større efterforskningsarbejde, hvor blandt andet tekniske spor fra køretøjer, der har været på gerningsstedet, er blevet sikret.

Derudover har politiet afhørt personer i området samt kigget på videoovervågning.

Ritzau talte torsdag med John Lamp Henriksen om efterforskningen.

Spørgsmål: Har I talt med naboen? For der er jo nogen, der får en bedre udsigt nu.

- Jeg kan ikke sige, hvem politiet taler med, lød det.

/ritzau/