Finn Mogensen, som er indehaver af Min Guldsmed i Nærum, fik sig noget af en overraskelse, da to bevæbnede mænd brød ind i hans forretning en mandag i august.

Men det stoppede ham alligevel ikke fra at løbe efter tyveknægtene.

Det kan man blandt andet se på videoer fra butikkens overvågningskamera, for her er det helt tydeligt, at indehaveren af guldsmedeforretningen hurtigt reagerede på det uventede besøg.

»Det hele starter med, at min kone og jeg sidder ude i butikkens baglokale, og her opdager min kone så, at der kommer nogle ukendte personer ind, som har styrthjelm på,« fortæller Finn Mogensen, som ejer Min Guldsmed med sin kone i Nærum.

Men allerede da Finn Mogensen kiggede op på overvågningen, vidste han godt, hvad klokken var slået. For her kunne han med det samme fornemme, at alt ikke var, som det skulle være. Hændelsen mindede ham nemlig om noget, som guldsmedeforretningen tidligere har været udsat for.

Jeg tænkte bare 'nej, nej, nej, ikke igen', og så trykkede vi på overfaldsalarmen. Finn Mogensen

Det er nemlig langt fra første gang, at Finn Mogensen oplever et væbnet røveri i Min Guldsmed i Nærum. Tilbage i januar 2019 var forretningen ligeledes udsat for et voldsomt røveri. Her blev Finn Mogensen blandt andet overfaldet af tyveknægte, som slap afsted med smykker for næsten 300.00 danske kroner.

Den gang var situationen dog en anden.

Efter Finn Mogensen havde set de mystiske mænd på videoovervågningen, styrtede han ud i butikken, mens han viftede med armene og råbte 'stop tyven' så højt, som han kunne. Og det var selvom, at de to tyve var bevæbnet.

»Jeg ved ikke, hvad der skete i det sekund. Jeg vil bare ikke finde mig i det, for hvis man ikke kan opføre sig ordentligt, skal man ikke være her,« fortæller Finn Mogensen, som ejer Min Guldsmed i Nærum, til B.T.

Finns hurtige og instinktive reaktion, hvor han blot skreg og viftede med armene, viste sig dog at give pote. For inden han havde set sig om, forsvandt de to tyveknægte i en fart.

»Jeg vil tro, at personerne blev så overrasket (over, at han kom ud red.), så de vendte sig om og blev skræmt. Jeg var jo en brølende løve, der kom stormende mod dem,« siger Finn Mogensen til B.T.

Han fortæller desuden, at den lidt pludselige reaktion nok også kommer fra hans underbevidsthed, idet situationen vækkede minder fra tidligere røverier.

Denne gang slap tyveknægtene dog ikke afsted med en lige så stor gevinst. Ifølge Finn Mogensen var det kun en række messing-prøveringe, som de fik fingrene i.

De to gerningsmænd, som står bag tyveriet, er desuden ikke fundet endnu, så hvis du kan genkende de to mænd øverst i videoen, kan du kontakte politiet på 114.