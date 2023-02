Lyt til artiklen

En mand dømt for voldtægt af en journalistpraktikant vil torsdag kæmpe for frifindelse i landsretten.

På en studietur til Polen for nogle år siden fungerede han som guide for et hold journalistpraktikanter fra mediekoncernen Jysk Fynske Medier.

Og det var netop under den studietur, at han ifølge journalistpraktikanten havde voldtaget hende. Den forklaring blev lagt til grund, da han 1. august sidste år blev kendt skyldig ved Retten i Helsingør.

Det skrev Helsingør Dagblad, der dækkede sagen, hvori han nægtede sig skyldig.

Voldtægten skulle angivelig have fundet sted efter en bytur, hvor festen var fortsat på en af journalistpraktikanternes værelser.

Og ifølge journalistpraktikantens vidneudsagn voldtog manden hende to gange, da de andre praktikanter havde forladt festen – og værelset.

Det billede afviste han pure i byretten.

Han fortalte derimod, at det var journalistpraktikanten, der tog initiativ til samleje – og ikke ville lade ham forlade hendes værelse.

Manden lagde i byretten yderligere vægt på, at han slet ikke ville kunne fuldføre en voldtægt, fordi han faktisk var impotent.

Den forklaring ændrede dog ikke sagens udfald.

Manden blev idømt en straf på et år og to måneders ubetinget fængsel. En dom, han ankede.

Torsdag vil den voldtægtstiltalte mand således kæmpe for frifindelse i landsretten. Han kan dog også ende med at skulle sidde endnu længere bag tremmer.

Anklagemyndigheden har nemlig kontraanket byrettens dom og går nu efter en endnu strengere straf på to år.

B.T. følger sagen.