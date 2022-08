Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste husker formentlig Lauritz Lindboe Winds forslåede ansigt, efter han under en bytur blev slået og trampet i hovedet i Gothersgade.

Nu sidder voldsmanden fra det meget omtalte overfald i festgaden igen på anklagebænken.

Tre gange tidligere er han dømt for vold.

Men denne gang er det kriminalitet i en helt anden boldgade.

En dommer i Københavns Byret har netop idømt den nu 20-årige voldsmand tre måneders ubetinget fængsel.

Sammen med to andre tiltalte blev han dømt for at være en del af den organiserede hashhandel på Christiania, ikke som pusher, men som en såkaldt 'pengemand'.

Men for at forstå den 20-åriges voldelige fortid skal vi spole tiden tilbage til 27. oktober 2020.

Her faldt hammeren sidste gang over den dengang 19-årige mand, da han blev dømt for et meget omtalt overfald ud for Wall Street Pub i Gothersgade i det centrale København.

I Københavns Byret blev han idømt et halvt års fængsel. Dommen faldt, efter han erkendte overfaldet på den jævnaldrende Lauritz Lindboe Wind.

De to stod ansigt til ansigt i forbindelse med en bytur i februar samme år.

Under retssagen kom det frem, at Lauritz Lindboe Wind var i byen for at fejre en ven, da han mødte gerningsmanden, som han ikke kendte i forvejen.

Voldsmanden hævdede, at han fik kastet en drink i nakken ude foran baren, hvilket skulle have været motivet for hans vrede mod sit offer.

Men en brutal overvågningsvideo fra stedet viste en anden historie.

Her kunne man ikke se optrinet med drinken.

Til gengæld kunne man se, at en 18-årig medgerningsmand henvendte sig til Lauritz Lindboe Wind. Kort tid efter gik de to ud på kørebanen i den befolkede gade.

19-årige Lauritz Lindboe Wind, før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv. Foto: Privatfoto Vis mere 19-årige Lauritz Lindboe Wind, før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv. Foto: Privatfoto

Straks trådte den senere dømte mand ud på kørebanen og slog den uvidende Lauritz i hovedet, så han faldt til jorden.

Et vidne i bil fortalte i retten, at hun troede, at det var en dukke, der kom flyvende ud på kørebanen, da hun kom kørende i sin bil. Men hun blev klogere.

Få sekunder senere så hun gerningsmanden løfte sit ben op i vandret stilling og trampe den hjælpeløse mand i hovedet.

Lauritz Lindboe Wind fortalte i retten, at han mistede bevidstheden under overfaldet.

Han fik en løs tand, brækket næse, flækkede øjenbryn, en del hudafskrabninger og en gedigen hjernerystelse, der tog flere måneder at komme sig over.

27. oktober 2020 blev den dengang 19-årige gerningsmand idømt et halvt års fængsel i byretten. Han blev dømt for 'vold i gentagelsestilfælde', da han havde to tidligere voldsdomme.

Tilbage til hashsagen fra Christiania.

I byretten sidder den dømte voldsmand igen foran en dommer. Den nu 20-årige mand fortalte, da han blev udspurgt i retten, at han kom forbi fristaden for at besøge nogle venner 22. april i år.

Pludselig befandt han sig helt tilfældigt midt i en politiaktion, hvor han blev anholdt med 303 kroner på sig.

Han forklarede, at ikke havde noget med hashhandlen at gøre, aldrig havde haft og nægtede sig skyldig. Han var nu i gang med at færdiggøre sin uddannelse som murer og havde lagt kriminaliteten bag sig.

Men den forklaring blev pillet fra hinanden af en politimand, der havde været med til at observere de tre tiltalte på Christiania den pågældende dag.

Fra et skjulested havde ordensmagten observeret og taget billeder af de tiltalte. Politimanden kunne detaljeret fortælle, at han havde set, hvordan de tre og en uidentificeret gerningsmand fordelte rollerne i hashbod 61.

De tre pushere stod for salget i hashbod 61, slog dommeren fast. Politiet havde overvåget de tre i 30 minutter, inden en patruljen blev sendt ind på Christiania for at anholde dem. Under retssagen fremviste anklageren flere billeder af de tre mænd, mens de stod og solgte hash, joints og skunk. Foto: Anne Bæk Vis mere De tre pushere stod for salget i hashbod 61, slog dommeren fast. Politiet havde overvåget de tre i 30 minutter, inden en patruljen blev sendt ind på Christiania for at anholde dem. Under retssagen fremviste anklageren flere billeder af de tre mænd, mens de stod og solgte hash, joints og skunk. Foto: Anne Bæk

Derudover kunne han berette til retten, at han genkendte de tiltalte fra sit arbejde som en del af den enhed, der står for at bekæmpe den organiserede hashhandel på Christiania.

Politividnet forklarede videre, at han observerede, at den 20-årige fungerede som 'pengemand' i hashbod 60.

En tjans, der ifølge politimanden indebærer, at man tager imod penge fra hashsalget. Og et vigtigt job, forklarede han.

Angiveligt er det 'pengemanden's job at sikre kontanterne fra hashsalget hurtigst muligt.

Politiet vurderer, at 'pengemanden' aldrig har store pengebeløb på sig. Ditto har pusherne også kun begrænsede mængder euforiserende stoffer på sig.

Det sker angivelig både for at sikre pengene til bagmændene, men også for at sikre pusherne.

Hvis de bliver pågrebet af politiet, fremstår det angivelig ikke lige så juridisk alvorligt at være i besiddelse af små kontantbeløb eller en lille mængde narko, hvilket kan bortforklares med, at det er til personligt forbrug, lød udtalelsen.

Selvom den 20-årige kendte voldsmand 'kun' var tiltalt for at have været i besiddelse af 303 kroner, var det efter politividnets opfattelse tilfældigt, at han ikke havde flere penge på sig.

Den forklaring fandt domsmandsretten mere troværdig, end den som tiltalte kom med.

Anklageren fortalte, at selvom beløbet er småt, er det en skærpende omstændighed, at den 20-årige var en aktiv del af den organiserede hashhandel, og at 'pengemanden' er en vigtig og nødvendig funktion i hashsalget.

Ved domafsigelsen var den 20-årige fraværende. Han har fået lovligt forfald, da han er startet på sin svendeprøve.

»Thi kendes for ret,« lød det fra dommeren, inden de tre blev idømt henholdsvis otte, seks og tre måneders fængsel.

Selvom sagen fra Gothersgade er to år gammel, får den stadigvæk betydning for den 20-årige. For dengang fik han en prøvetid på to år. Og denne sag når lige at tælle med i den periode.

I den sag fik han seks måneders fængsel, hvor han har en reststraf på 64 dage, der automatisk blev udløst i den nye dom på tre måneder.

Samtidig har sagen fra Gothersgade inspireret regeringen til et nyt strafudspil.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har udtalt, at det »duer simpelthen ikke«, at personfarlige kriminelle slipper af sted med alt for milde domme. Her har regeringen fremhævet to sager, hvor den ene er Gothersgade-sagen.

Statsminister Mette Frederiksen fremlagde de nye forslag til stramninger af straffeområdet i Berlingske. Antallet af den typer voldssager er faktis faldet de seneste par år, alligevel mener regeringen, at det ikke skal kunne lade sig gøre at begå voldsomme overfald og slippe med fire eller seks måneders fængsel, da det "sender det et forkert signal til befolkningen". Foto: Søren Bidstrup Vis mere Statsminister Mette Frederiksen fremlagde de nye forslag til stramninger af straffeområdet i Berlingske. Antallet af den typer voldssager er faktis faldet de seneste par år, alligevel mener regeringen, at det ikke skal kunne lade sig gøre at begå voldsomme overfald og slippe med fire eller seks måneders fængsel, da det "sender det et forkert signal til befolkningen". Foto: Søren Bidstrup

Lauritz Lindboe Wind fortæller til TV 2, at han følte sig utryg efter overfaldet. Han føler ikke, straffen var hård nok dengang.

»Det her får dem måske til at tænke sig om en ekstra gang,« siger han til TV 2.