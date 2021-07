Drabet på 20-årige Nicoline Pedersen sidste sommer i en lejlighed i Køge var planlagt på en yderst barbarisk måde.

Det viser anklageskriftet imod to unge mænd, der er anklaget for drabet, som B.T. har fået aktindsigt i hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Og detaljerne er uhyggelige.

Helt konkret skal de to unge mænd på 18 og 22 år have planlagt drabet på tre sociale medier.

Sagen kort 14. juli 2020 gav det stor opmærksomhed, da politeit fandt liget på 20-årige Nicolie Pedersen i en lejlighed på Københavnsvej i Køge.

Lige under hendes lejlighede ligger thairestauranten WokAmok, som straks blev afspærret.

Samme dag blev to unge mænd på 22 og 18 år anholdt for drabet.

De to anholdte har lige siden siddet varetægtsfængslet og er nu tiltalte for drabet samt planlægningen.

De skal til september i Retten i Roskilde.

'På kommunikationstjenesterne Messenger, Wickr og Snapchat aftalte og planlagde de drabet,' står der i anklageskriftet.

Planlægningen skal være foregået på denne måde:

Kl. 12:33 gav den ældste af de tiltalte en direkte ordre til den 18-årige på Messenger.

'Skaf hende af vejen,' skrev han.

Samtidig skrev han på Wickr, at han ville sende to personer fra rockergruppen Satudarah ud for at fjerne liget, når hun var slået ihjel.

Mellem klokken 14.15 og 15.20 samme dag tog den 18-årige ud til Nicolines lejlighed på Københavnsvej i Køge.

'Han kvalte/strangulerede hende samt tildelte hende adskillige slag i hovedet, hvilket bevirkede, at hun afgik ved døden,' står der i anklageskriftet.

Og ikke nok med det.

Her ses billeder af politeit ved adressen i Køge, hvor Nicoine Pedersen blev fundet død 14. juli 2020. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses billeder af politeit ved adressen i Køge, hvor Nicoine Pedersen blev fundet død 14. juli 2020. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Ifølge anklageskriftet sendte han efter drabet et billede af Nicolines lig til den 22-åriges profil på Wickr.

Herefter skrev han dette på Snapchat:

'Er du stolt nu'.

De to unge mænd blev anholdt lige efter drabet 14. juli 2020 og har lige siden været varetægtsfængslet for drabet.

I anklageskriftet står der ikke helt klart, hvor mange års fængsel anklageren går efter.

Men da den 22-årige har udenlandsk herkomst, går anklageren efter, at han udvises fra Danmark og for altid skal have indrejseforbud.

Begge tiltalte mænd nægter at være skyldige i drabet.

»Vi er jo ikke dumme, der er blevet sendt nogle sms'er. Men vi nægter os skyldige, vi var jo også et helt andet sted i landet,« siger Rasmus Sølberg, der er forsvarere for den nu 23-årige til SE og HØR, som ligeledes har fået fat i anklageskriftet.

Også den nu 19-årige nægter at have begået drabet, oplyser hans forsvarer Anders Riisager.

Nicoline skulle have kendt de to mænd, der nu er tiltalt for drabet på hende.

Ifølge Ekstra Bladet flyttede hun i ungdomsbolig i Køge i forbindelse med sin uddannelse til tømrer. Det var så her, de lærte hinanden at kende.

Selve retssagen begynder i september hos Retten i Roskilde.