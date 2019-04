56-årig blev dræbt som hævn efter et indbrud. Mandens stedsøn skulle også dræbes.

En 56-årig mand blev skudt i halsen, så han ikke døde med det samme, men måtte lide i lang tid.

Tirsdag har gerningsmanden, Henrik Daniel Rysgaard, fået en dom på 15 års fængsel for drabet, der blev begået på en landejendom i Holeby på Lolland tilbage i juli i fjor.

Et enigt nævningeting valgte dermed at følge anklager Mariam Khalil, der netop i sin procedure havde påpeget, at drabet havde karakter af en likvidering og foregik på en særlig grusom måde.

51-årige Rysgaard blev desuden dømt for at ville dræbe sit offers stedsøn.

I sommer lagde Rysgaard alle kort på bordet under et grundlovsforhør i sagen. Han fortalte, at det hele udsprang af et indbrud, hvor han havde fået stjålet 55.000 kroner og en riffel.

Han var overbevist om, at drabsofferet og stedsønnen stod bag. Og derfor satte han den 56-årige stævne på landejendommen. Manden blev skudt og anbragt i en bil.

Derefter blev bilen placeret et sted, hvor Rysgaard vidste, at stedsønnen ville se den. Som en form for lokkemad.

Selv tog han plads i et skydetårn, men stedsønnen kom aldrig inden for skudhold.

Sådan lød forklaringen dengang. Men under sagen ved Retten i Nykøbing Falster havde piben fået en lidt anden lyd. Rysgaard erkendte, at han havde skudt, men hensigten var ikke at dræbe.

Den købte retten dog ikke, og Rysgaard meddelte desuden efter domsafsigelsen, at han ikke agter at anke.

Under sagen har det tidligere været fremme, at Rysgaard skulle have en fortid som rocker. Ifølge Mariam Khalil har det dog ikke indgået i sagen.

- Den tiltalte har fortalt, at han og den dræbte har været medlemmer af en motorcykelklub, men om det er en rockerklub, skal jeg ikke kunne sige, lyder det fra anklageren.

/ritzau/