En norsk kvinde er blevet udsat for en gruppevoldtægt på den sydspanske ferieby Benidorm.

Det lokale medie Lasexta citerer unavngivne kilder i spansk politi, der fortæller, at fem unge franskmænd mellem 18 og 19 år er blevet anholdt og sigtet for at multipel voldtægt af en 20-årig kvinde fra Norge.

Kvinden boede i den nærliggende landsby Alfaz del Pi og fik kontakt med de fem mænd via et socialt medie.

Hun opsøgte sammen med en veninde den lejlighed, hvor de påståede overgreb fandt sted.

Veninden forlod lejligheden efter at være blevet udsat for uønsket sexuel berøring.

Offeret for voldtægten opsøgte hospitalet, hvor hun blev opfordret til at anmelde voldtægten.

De fem mænd vil i morgen blive fremstillet i et grundlovsforhør. Politiet efterforsker nu hver enkelt af de fem mænds roller i de anmeldte overgreb.

Benidorm er en ferieby nord for Alicante, der især er kendt for sine barer og livlige natteliv. Hvert år besøges byen af et stort antal turister fra Nordeuropa.