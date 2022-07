Lyt til artiklen

Der er nogen, som har fået sig en ekstra oplevelse i Djurs Sommerland.

Og det var ikke været en tur i forlystelserne.

For en patrulje måtte tirsdag klokken 19.40 køre til Djurs Sommerland ved Nimtofte efter en anmeldelse om, at nogle unge kvinder var oppe at slås i forlystelsesparken.

Det oplyser Østjyllands Politi i den seneste døgnrapport.

Det var fem kvinder i alderen 16, 16, 19, 32 og 45, som er blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

Da politiet kom frem, var slagsmålet overstået, men ud fra afhøringer af de involverede og vidner på stedet, viste det sig, at to grupper af kvinder var kommet op at skændes ved en forlystelse.

Det var endt med, at de havde slået på hinanden, og nogen var blevet revet i håret.

Årsagen til slagsmålet er dog stadig ukendt. Det fremgår ikke af døgnrapporten.

Ingen af kvinderne kom umiddelbart til skade ved slagsmålet.