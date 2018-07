Efter to skudepisoder i Odense indfører Fyns Politi visitationszone. Ingen skulle være ramt.

Odense. Med godt et par timers mellemrum kom det torsdag aften og natten til fredag til to skudepisoder i Odense.

Den første anmeldelse om skud fik politiet klokken 21.50 fra Bøgeparken i Vollsmose. Klokken 00.10 blev der så skudt på Korsløkkevej ved Nyborgvej.

- Der er affyret flere skud med to forskellige våbentyper. Det ser ud til, at det er gået værst for sig på Korsløkkevej, fortæller vicepolitiinspektør Jørgen Andersen fra Fyns Politi.

I forbindelse med skyderierne har vidner set personer flygte til fods og på knallert.

Politiet har ikke fået meldinger om, at nogen skulle være blevet ramt i forbindelse med de to skyderier.

Ifølge Jørgen Andersen tyder det ikke på, at der er tale om bandeopgør.

- Der har i længere tid bølget en konflikt mellem nogle enkeltpersoner og deres medløbere. Der har været forskellige sammenstød og overfald, og det er endt i en spiral af gengældelse, forklarer han.

De to skyderier har fredag fået politiet til at indføre visitationszone i Vollsmose og Korsløkkeparken.

Nærmere bestemt drejer det sig om området nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Lindved Å til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ørbækvej og mod vest Ørbækvej og Ejbygade til nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.

I en visitationszone kan politiet visitere personer og deres køretøjer uden at have en konkret mistanke om, at de skulle have foretaget sig noget ulovligt.

Visitationszonen gælder foreløbig til 26. juli klokken 12.

- Samtidig øger vi den tryghedsskabende patruljering og lægger et massivt tryk på området, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen.

/ritzau/