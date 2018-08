Esbjerg. En konflikt mellem to grupper i Esbjerg har søndag ført til endnu et farligt overfald.

I et vejkryds gik tre-fire mænd til angreb på to andre, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kort efter opsøgte to tilskadekomne skadestuen på sygehuset. Den ene var blevet stukket med kniv, og begge mødte op med, hvad politiet betegner som slagskader.

Overfaldet skete lidt før klokken 14 i krydset Sædding Ringvej og Smedevej i Esbjerg, oplyser politiet.

Også lørdag aften blev der i samme område stukket med kniv. Her var offeret en mand på 23 år. Blødende kom han ind hos en beboer i Fyrparken, har politiet tidligere oplyst.

Denne voldsepisode fandt sted på Sædding Ringvej, og i nærheden har politiet i øvrigt fundet en bil med skader.

Politiet vurderer, at begge overfald kan forklares med et opgør mellem to grupper. Hvad konflikten nærmere skulle dreje sig om, har politiet ikke oplyst. I øvrigt håber man på at få oplysninger fra borgere, der har viden om volden.

