En 20-årig mand slap med livet i behold, da han blev overfaldet af gruppe knivbevæbnede mænd i et tog.

En ellers fredelig tur med Odsherredsbanen udviklede sig mandag eftermiddag dramatisk, da 6-8 personer overfaldt en 20-årig mand og stak ham flere gange med kniv.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i toget, der kører mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland, klokken 13.25.

- Den overfaldne blev bragt til Holbæk Sygehus. Han har fået et par knivstik i armene og nogle ridser i ansigtet, siger politiets vagtchef Boye Rasmussen.

Efter overfaldet steg gerningsmændene af på Stenhus Station i den vestlige del af Holbæk. De forsvandt i ukendt retning.

- Det tyder på, at overfaldet skyldes en lokal konflikt mellem to grupperinger, siger vagtchefen.

Efter overfaldet har politiets teknikere sikret spor i både togvognen og på Stenhus Station.

- Desuden har vi øget patruljeringen i Holbæk for at undgå, at situationen eskalerer, fortæller vagtchefen.

/ritzau/