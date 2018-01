To døgn efter, at et fragtskib stødte på grund, er det trukket fri. Det skal nu undersøges nærmere for skader.

Aarhus. Fragtskibet "Frakt Fjord", der fredag aften stødte på grund i Kolding Fjord under indsejlingen til havnen i Kolding, er søndag trukket fri.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter, der blandt andet tager sig af redningsaktioner til søs.

Forsvaret har haft patruljefartøjet "Nymfen" på stedet for at undersøge, om der er sket olieudslip, da skibet gik på grund. Men olietankene ser ikke ud til at have lidt skade ved fartøjets møde med sandbanken.

- Der er ikke sket olieudslip, og der er tilsyneladende heller ikke sket skader på skibet, da grundstødningen er sket på sandbund, har vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter tidligere fortalt.

"Frakt Fjord" er en såkaldt bulkcarrier, der sejler under cypriotisk flag. Fartøjet er 90 meter langt og 14 meter bredt. Det var på vej til Kolding med en last af grus og sand.

Grundstødningen skete fredag klokken 22.08, da styrmanden var ved at manøvrere fartøjet gennem den ret snævre sejlrende ind til Kolding Havn.

Fartøjet er søndag aften ankommet til havnen i Kolding. Her vil det blive tilbageholdt, indtil det er blevet undersøgt nærmere for eventuelle skader.

/ritzau/