Der er ikke umiddelbart risiko for olieudslip på skib, der er stødt på grund i Grønsund, siger forsvaret.

Grønsund. Et finsk fragtskib af navnet "Baltic Madonna" er mandag aften stødt på grund i farvandet Grønsund ud for spidsen af Nordfalster.

Det fortæller vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter, Michael Horn.

Anmeldelsen om, at det 90 meter lange og 13,5 meter brede skib var stødt på grund, tikkede ind omkring klokken 18.45 mandag.

- Der er ingen mistanke om, at der er noget læk af olie, siger han.

Men der er alligevel sendt folk ud til skibet for at bekræfte antagelsen, fortæller vagtholdslederen.

Marinehjemmeværnet fra Vordingborg rykkede mandag aften ud med fartøjet "Aries" med en besætning på otte frivillige.

Med sig havde de et hold fra søværnet, der nu er i gang med at inspicere skibet og skabe overblik.

Grunden til, at skibet er stødt på grund, skyldes formentlig sand i sejlrenden, der kan flytte sig.

- Der har været mindre vanddybde, end kaptajnen havde regnet med, siger Horn.

Men forsvaret regner med, at det bliver tidevandet, der kommer til at redde båden fri fra sandet.

- Det vil formentlig ske i løbet af formiddagen tirsdag, lyder det fra vagtholdslederen.

Indtil da er løbet spærret for større skibe, der får svært ved at sejle forbi. De bliver ledt via andre ruter.

Skibet er ladet med containere og store ruller med en form for stål. Forsvaret har vurderet, at godset ikke er farligt.

Det finske skib var på vej til Nyborg, da det pludselig sad fast.

